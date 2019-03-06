女星淪街頭乞討　「長髮全剃光」落魄樣曝光…網不領情：活該！

記者張筱涵／綜合報導

在泰國曾經小有名氣的女星Tai Manusanan Pandee日前被發現淪落街頭乞討，昔日的長髮不復見，在新聞影片中只見她身型消瘦坐在路邊喃喃自語，看幾次都很難聯想到她過去的模樣。

▲▼Tai Manusanan Pandee從影時身材姣好還有一頭亮麗的長髮，和現在消瘦又沒頭髮的模樣相差甚遠。（圖／翻攝自泰國媒體《ข่าวช่อง 8》、《Thairath》Youtube）

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據泰媒《Khaosod》報導，Tai Manusanan Pandee身穿單薄衣物和拖鞋，就這樣坐在人來人往的機車出租店旁的街道上，一見到人就求給她錢好吃一頓飯，沒人的時候就會自言自語肚子很餓、想吃飯，時不時咬手指的模樣看起來精神狀況相當脆弱，被問道還想不想回演藝圈時，她馬上哀求「求求娛樂圈前輩們再給我機會」，令人看得十分心疼。然而，她會從月收入幾十萬泰銖（至少約台幣10萬元）的女明星變到窮困潦倒需要乞討的地步背後還有一段故事。

Tai Manusanan Pandee星途原本一帆風順，但後來被發現吸毒，更曾在2016年兩度行竊都被抓到，脫軌行為讓泰國民眾大失望，就此斷送原本走得順歲的明星路，怎料她並沒有藉此得到教訓，隔了兩年又偷手機和錢，不只被民眾當場抓包還被拍照上傳至網路上，直接被認出來就是當年那個俏麗甜美的女星，也因為如此，網友們認為她如今會走到這個地步都是自己造成的，並不值得同情。

對此，Tai Manusanan Pandee的媽媽心疼不已向記者表示，女兒吸毒後生活從此180度大轉變外，頭部還受過一次很大的傷害，現在母女倆就靠著媽媽收集廢棄回收物為生，她也盼望著有一天女兒能回復正常生活。

▼Tai Manusanan Pandee新聞報導。（影片／取自ข่าวช่อง 8 Youtube，如遭刪除請見諒）