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張藝興遭詛咒「死在街頭」！　得知被告身世…百萬賠償金全不要了

記者張靖容／綜合報導

張藝興從韓國夯團EXO出道，之後順利的在大陸展開個人活動，近來加盟陸綜《偶像練習生》，人氣飆升接連出演多部電視劇及電影，受到廣大觀眾喜愛。5日，北京海澱法院在官方微博上，公布張藝興提告楊某勝訴，但是最後張藝興卻沒有向被告拿任何一分賠償金，原因是被告的父親身患疾病，且家中經濟困難，此消息一出，網友紛紛大讚太善良暖心！

▲張藝興。（圖／翻攝自微博／努力努力再努力x、北京海澱法院、北京星權律師事務所）

張藝興善良的不向被告網友拿賠償金。（圖／翻攝自微博／努力努力再努力x）

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根據法院公布的審判內容來看，被告楊某在個人微博上，散布毀謗、低俗咒罵的內容，包含「張藝興今晚暴斃死在街頭」等等不實描述，公開傷害原告張藝興，使張藝興的社會評價遭受嚴重損害，侵害名譽權，故原告請求法院判被告需登報道歉、微博置頂道歉信，加上賠償經濟損失、精神損害，總計25萬元人民幣（約114萬元台幣）。

▲張藝興。（圖／翻攝自微博／努力努力再努力x、北京海澱法院、北京星權律師事務所）

張藝興委託律師提告勝訴聲明函。（圖／翻攝自微博／北京星權律師事務所）

被告楊某在收到法院傳票後，立即在微博上公開致歉信並置頂，在信中表示：「讓您的名譽受損，我非常的對不起。」甚至在審判中親自再次向原告張藝興誠懇的道歉賠罪，有悔過的誠意。

最後法院判被告楊某要給被告張藝興總計5萬元的賠償金，但是由於被告表示自己經濟拮据，且父親患有重疾，張藝興最後決定不向被告追討賠償金。這個舉動讓網友覺得張藝興真的是一位人品很善良的藝人，身為一個公眾人物，做了一個很好的示範。

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