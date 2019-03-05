網紅懷孕被解唱片約！沒錢無痛分娩「憤怒變轉機」竟爆紅

▲Mom&Dad分享成為網紅歷程。（圖／VS Media ）

記者盧薇淩／台北報導

華爸與鳥媽組成的網路知名親子Youtuber「Mom&Dad」，5月推出首張全創作專輯。5年前鳥媽發現懷孕，告知公司後不到一週，便被解除了儲備歌手的身份，使得原本已經計劃要出專輯的他們，一夕間美夢成空。而華爸原本為了投入專輯製作而離開正職工作，一時間也讓家中經濟陷入困境，「我沒收入的那幾個月幾乎完全靠鳥媽，家中的經濟才算勉強度過難關。」

鳥媽說，「我記得那時經濟困窘，要生產的時候華爸不捨得我痛，鼓勵我打無痛分娩，但這一針要價一萬元，考量當時的經濟狀況以及我這個人還算耐痛，於是選擇自然生產不打無痛。」當時面對因老婆懷孕而被解除合約覺得很憤怒，但女兒心心出生後，意識到過去人生的目標可能是出一張專輯，現在最重要的則是家庭，於是兩人便開啟了親子Youtuber的階段歷程。

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▲Mom&Dad生下第一胎心心。（圖／VS Media）

就在此時，鳥媽發現自己又懷第二胎，二寶在農曆年前誕生，現在的經紀公司支持他們繼續走自己的路，「原本要出專輯的夢想因為懷孕而沒了，現在因為再次懷孕把之前想要做的事情完成，覺得上帝真的是很奇妙，我想要告訴天底下所有媽媽，別因當媽媽而放棄自我，放棄自己的夢想。」鳥媽激動說，「我看見很多人因為生小孩這個關卡，而被迫放棄自己喜歡做的事，從被解約到再次懷孕，現在專輯終於錄製完成，且即將推出，人生多繞一些路反而也是一個豐富你的人生經歷。」



除了華爸與鳥媽包辦首張專輯全詞曲創作，女兒心心也參與其中，「我們都趁女兒在熟睡之際，擠在兩坪大的衣櫃間錄製demo，因為我們是一家人，所以在專輯的封面與宣傳照拍攝，都邀請女兒成為其中的主角。」整個懷孕的過程，鳥媽從孕吐到撐著孕肚挺過這次錄製專輯的所有過程，包含詞曲創作與拍攝宣傳照以及拍攝MV等等，讓華爸看在眼裡覺得心疼，也對於老婆的堅持與勇氣深感佩服。