周杰倫聚會都帶老婆！　昆凌甜喊「家裡那位公主」閃瞎

記者韓景樺／綜合報導

藝人昆凌和天王老公周杰倫婚後的家庭生活幸福美滿，兩人的社群網站上不僅看得到女兒小周周（Hathaway）和兒子Romeo的可愛身影，也不乏兩人的甜蜜放閃互動。今日（5日）昆凌工作室透過微博曬出她的美照，昆凌不只轉發還俏皮透露「其實我應該是王子，家裡那位才是公主」，再次出賣了周杰倫的「少女心」。

▲▼昆凌的雜誌拍攝花絮美照。（圖／翻攝自微博／昆凌工作室）

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5日下午，昆凌工作室曬出了一系列她為雜誌拍攝的花絮照，還不忘配字說明「城堡裡嬌美又冷傲的公主，何時又偷偷跑出來了呢？」，只見照片中的昆凌穿著略帶復古美，透明妝感也凸顯了她的混血氣質，美到不行。昆凌隨後轉發了該條微博，還放閃說其實自己是王子，「家裡那位才是公主」，雖然沒有直接說出周杰倫名字，但這個偷秀恩愛的代稱卻已經閃瞎大批網友，更有網友以哭臉符號直言「你美就美了！幹嘛灑糧」。

▲昆凌過去曾一把緊摟住老公周杰倫，展現霸氣感。（圖／翻攝自IG／昆凌）

其實周杰倫被粉絲暱稱為小公主由來已久，身為人夫和爸爸的他，雖然寵妻不遺餘力，但還是會不小心流露出依賴老婆的一面。過去昆凌就曾在IG上傳過一把摟周杰倫入懷的照片，而周杰倫也被發現IG上幾乎隔三差五就會出現老婆或兒女的身影，就連4日上傳與好友們的聚會大合照，昆凌也沒有缺席。如膠似漆的兩人，讓不少網友直喊羨慕，微博上更一度出現「周杰倫聚會都帶昆凌」的熱搜關鍵字，讓周杰倫的寵妻行為再添一筆。