《炮仔聲》家雯救星出現！「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

記者李欣容／台北報導

吳婉君在八點檔《炮仔聲》中飾演被丈夫背叛的大老婆吳家雯，最新一集中，她找到房屋仲介工作，第一個服務的客人竟是李新飾演的貴婦「何太太」，一聽到特殊台語腔，網友紛紛驚訝，「天啊是李新」、「來幫她對付小三了」。

▲▼ 李新《炮仔聲》出場 。（圖／翻攝自Vidol）

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李新以貴婦姿態出場，點名吳婉君替她介紹房產，卻又處處刁難，但經過一番介紹後，她才坦承是徐議員（徐亨 飾）的母親介紹她來，一下子就大手筆買了兩戶，而她開口特殊的台語腔，也讓網友瞬間回神，開始討論想看李新跟王宇婕對戲。

▲▼李新飾演貴婦人「何太太」，一出場就買了兩戶房子。（圖／翻攝自Vidol）

由於李新上一檔《甘味人生》是飾演大反派「吳花」，觀眾看到她就往反派方面想，直喊，「希望她演好人啦」、「不知道是貴人還是敵人」、「希望能一直好下去」、「她要來幫家雯鬥妍熙了嗎」。

▲李新演出《炮仔聲》網友紛紛開始討論 。（圖／翻攝自PTT）

▲李新客串《炮仔聲》。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

先前吳婉君就在臉書貼出和李新的合照，直說：「猜猜她會是我的救星還是撒旦呢？」引起熱烈迴響。據李新經紀人透露，目前她會先以客串演出方式出現，後期才會定期加入。至於角色走向，僅透露會是扮演一個貴婦人，是不是反派還不清楚，一切看編劇安排。