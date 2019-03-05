周杰倫、羅志祥冷戰4年同框了！　5男神合體…網驚：神仙組合

記者傅家妤／綜合報導

亞洲天王周杰倫與亞洲舞王羅志祥過去有過一段「兄弟情冷凍期」，有長達4年的時間裡，兩人一直都王不見王，幾乎沒有同台過，直到2016年才在頒獎典禮上破冰、世紀同台。周杰倫5日在IG上曬出一張大合照，沒想到不僅羅志祥也在裡面，還集合了另外3位男神，掀起網友熱議。

▲周杰倫合體羅志祥。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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照片中，5人都蹲在一輛超跑後，除了占據C位的周杰倫，及最右邊對鏡頭反手「比YA」的羅志祥外，「凍齡男神」林志穎、「香港男神」余文樂，及「奶爸男神」劉畊宏也在其中。但最搶鏡的還是他們身後的超跑，是有「上空馬王」之稱，F1賽車手Lewis Hamilton也開過的「LaFerrari Aperta」，該輛車曾在公益拍賣中，賣出台幣3億元天價。

▲周杰倫發文。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

難怪一眾男神忍不住蹲下合照，周杰倫也在發文中吐露心聲：「男人都愛車。」不少網友看了以後也激動直呼：「這到底是什麼神仙組合」、「這陣容再拍《頭文字D》一定大賣」，看到周杰倫與羅志祥罕見同框，也有部分粉絲激動不已：「天王跟天王合體了」、「這是有機會合作了嗎」，掀起不少熱議。

▲過去曾外傳周杰倫與羅志祥是為了蔡依林鬧不合。（圖／翻攝自IG／羅志祥、蔡依林、周杰倫）

事實上，過去羅志祥因為好友蔡依林和周杰倫傳出不合，一直處於零互動狀態。周杰倫曾和蔡依林有過一段情，但外界盛傳他為了侯佩岑而和女方分手，身為蔡依林好友的羅志祥夾在中間，最後選擇站在Jolin這一邊，另外也有傳言，當初周董和Hebe傳出戀情，是小豬放的消息，兄弟感情因而冷凍近4年，而周杰倫也曾在受訪時坦承，「久未連絡的好友」曾做出讓他感到心寒的事。