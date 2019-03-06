愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　毛弟喜爆料：那是她前男友！

記者張筱涵／綜合報導

周興哲、吳思賢（小樂）登上4日的《娛樂百分百》進行《明星好麻吉》單元，遊戲環節時他們對上主持人風田和愷樂，沒想到遊戲一個太刺激，愷樂瞬間講出前男友李沛旭的名字，當場被宇辰（毛弟）爆料。

▲周興哲、吳思賢PK愷樂、風田。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE）

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在4日播出的《娛樂百分百》遊戲環節中，有一個是裁判宇辰要喊出姓氏並規定類別，周興哲、吳思賢和風田、愷樂這兩組人要分別接下去講出一個完整的姓名。沒想到可能是遊戲實在太刺激，到了「男歌手」、「李」的時候，愷樂一個心急完全想不出答案，直呼只要是男藝人就可以了吧，就這樣脫口而出「沛」，讓風田接著講出「旭」。

▲愷樂一個心急答出李沛旭。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE）

愷樂講完以後也整個人害羞地笑到躲在風田後面，對此不知情的吳思賢還沉浸在遊戲之中抗議「那是演員」，結果宇辰一個大爆料「不是！那是她前男友！你幹嘛挖洞給自己跳啊」，讓愷樂害羞到整個人全身都漲紅，場面相當爆笑。

▲愷樂被宇辰爆料喊出前男友的名字。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE）

▼【娛樂百分百】2019.03.04《明星好麻吉》愷樂、宇辰、風田 │周興哲、吳思賢。（影片／取自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）