ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　毛弟喜爆料：那是她前男友！

記者張筱涵／綜合報導

周興哲、吳思賢（小樂）登上4日的《娛樂百分百》進行《明星好麻吉》單元，遊戲環節時他們對上主持人風田和愷樂，沒想到遊戲一個太刺激，愷樂瞬間講出前男友李沛旭的名字，當場被宇辰（毛弟）爆料。

▲周興哲、吳思賢PK愷樂、風田。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE）

▲周興哲、吳思賢PK愷樂、風田。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE）

請繼續往下閱讀...

在4日播出的《娛樂百分百》遊戲環節中，有一個是裁判宇辰要喊出姓氏並規定類別，周興哲、吳思賢和風田、愷樂這兩組人要分別接下去講出一個完整的姓名。沒想到可能是遊戲實在太刺激，到了「男歌手」、「李」的時候，愷樂一個心急完全想不出答案，直呼只要是男藝人就可以了吧，就這樣脫口而出「沛」，讓風田接著講出「旭」。

▲周興哲、吳思賢PK愷樂、風田。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE）

▲愷樂一個心急答出李沛旭。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE）

愷樂講完以後也整個人害羞地笑到躲在風田後面，對此不知情的吳思賢還沉浸在遊戲之中抗議「那是演員」，結果宇辰一個大爆料「不是！那是她前男友！你幹嘛挖洞給自己跳啊」，讓愷樂害羞到整個人全身都漲紅，場面相當爆笑。

▲周興哲、吳思賢PK愷樂、風田。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE）

▲愷樂被宇辰爆料喊出前男友的名字。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE）

▼【娛樂百分百】2019.03.04《明星好麻吉》愷樂、宇辰、風田 │周興哲、吳思賢。（影片／取自八大電視娛樂百分百 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

推薦閱讀

張藝興遭詛咒「死在街頭」！　得知被告身世…百萬賠償金全不要了

周杰倫聚會都帶老婆！　昆凌甜喊「家裡那位公主」閃瞎

《黑澀會》大牙裸上身脫了！　「掉半球」破尺度泡湯照超辣

女星淪街頭乞討　「長髮全剃光」落魄樣曝光…網不領情：活該！

大S遭爆提離婚汪小菲！　密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

網紅懷孕被解唱片約！沒錢無痛分娩「憤怒變轉機」竟爆紅

雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框了！　5男神合體…網驚：神仙組合

艾莉塔「大眼瓜子臉」撞臉《情深深》陸依萍　網驚：連衣服都一樣！

《炮仔聲》家雯救星出現！「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大S遭爆提離婚汪小菲！　密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

女星淪街頭乞討　「長髮全剃光」落魄樣曝光…網不領情：活該！

大S生子癲癇心跳停！婆婆竟先打卡炫耀：湊個好字　爆婚變3原因曝光

S媽認了：經營兩地婚姻不容易　戳破大S吵架關鍵「和老公婆婆這點不合」

《炮仔聲》家雯救星出現！「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框了！　5男神合體…網驚：神仙組合

《黑澀會》大牙裸上身脫了！　「掉半球」破尺度泡湯照超辣

阿里山烤香腸鄒族妹爆紅！　3年前上《國光》畫面曝光…「超甜笑容」讓人戀愛

張軒睿突離開…約會中斷！　Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周興哲, 吳思賢, 小樂, 李沛旭, 愷樂, 風田

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 兒子太疼老婆她吃醋…婆婆出現「一句話教育」秒閉嘴
  2. 獨家／鈕承澤《跑馬》暗中復拍1星期　靠「金馬獎得主」幕後救火
  3. 愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　毛弟喜爆料：那是她前男友！
  4. (G)I-DLE編舞「舒華完全被擋30秒」！看看三大6人女團完美範例
  5. 獨家／大S汪小菲爆「為錢吵架」婚變！小S回應藏洋蔥
  6. 大S爆「為錢踩地雷」怒斷8年婚！　汪小菲回應了
  7. 大S「目前婚姻很穩定」　還原跟汪小菲「動怒」始末
  8. 窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　吳宗憲：那棟房價暴漲
  9. 雷／《X戰警：黑鳳凰》導演證實「ＯＯＯ死亡」：希望他們感情破裂
  10. 台男感謝祭大戰2神級女優虧慘！　沒片酬「還倒貼2萬5」…網傻眼：被當凱子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366