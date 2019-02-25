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紋眉、被狗咬「不能捐血」！《女力》演員被護士拒收GG了

記者林奕如／台北報導

響應全台鬧血荒，TVBS《女力報到》演員群楊晴、羅平、梁瀚名、梁舒涵、李宣榕、鯰魚哥、鄭亞、尹彥凱、方語昕、楊雅筑、博焱、游小白、馬力歐等13人大陣仗一同挽袖去捐血，但才諮詢第一關，一半的人被拒，馬力歐是因為前幾天去紋眉有傷口，「沒想到我難得做個微整『紋眉』，也不能捐血。」

▲《女力報到》演員群捐血，馬力歐才紋眉被拒。李宣榕人生中第一次捐血（圖／TVBS提供）

▲馬力歐（左）因為紋眉被護士拒絕。李宣榕（右）人生中第一次捐血。（圖／TVBS提供）

過年期間被狗咬的鯰魚哥也被護士回絕，因為打了破傷風，他長知識外也幽默笑回：「真的是狗眼看人低。」唯有健康寶寶楊晴、羅平、梁舒涵、李宣榕、尹彥凱、博焱通過門檻可以捐血。李宣榕開心說：「這次是我人生中第一次捐血，捐了250cc也拿到了第一次捐血手環小禮。」

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▲《女力報到》演員群捐血，馬力歐才紋眉被拒。李宣榕人生中第一次捐血（圖／TVBS提供）

▲羅平是捐血常客。（圖／TVBS提供）

羅平則是捐血常客，被護士問：「請問要捐多少cc？」羅平豪邁地說：「就捐500cc吧。」輪到梁舒涵的時候，她也想要跟進：「我要捐500cc。」護士秒回：「女生只能捐250cc唷。」讓眾人大笑。

▲《女力報到》演員群捐血，馬力歐才紋眉被拒。李宣榕人生中第一次捐血（圖／TVBS提供）

▲《女力報到》演員群大陣仗捐血，一半的人都不符合。（圖／TVBS提供）

平常也有在捐血的梁瀚名擁有捐血卡，因拍戲睡眠不足無法捐血。25日正好是他生日，他也許下生日願望：「希望女力收視能破五，因為我的好兄弟鯰魚哥要去跳化糞池，我想要看在化糞池的鯰魚游泳。」

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