白家綺懷孕當女王！老公超寵她「一起床有早餐、幫吹頭髮」

記者林奕如／台北報導

女星白家綺2016年演出《我的老師叫小賀》老師一角，與劇中學生吳東諺擦出愛的火花，秘戀2年後宣布結婚。她帶著腹中寶寶「小肚臍」與老公吳東諺一同接受嬰兒與母親雜誌專訪，感性表示：「其實一開始我對東諺並沒有感覺，是他的真誠與用心打動了我。」

▲白家綺即將生產。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

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她坦言，一開始她對這段感情持保留態度，直到看見吳東諺對兩個女兒的付出，才決定再度相信愛情，「剛交往時壓力很大，一吵架就會想分手，但東諺一直努力和我溝通，叫我不要輕易放棄，讓我覺得他真的很成熟。交往半年帶他與女兒見面，兩個孩子都很喜歡『東東叔叔』，後來發現他對女兒的關心不亞於我，才確定他是對的人。」

相隔12年再懷孕，白家綺坦言自己在心態上有很大的轉變，「年輕時不懂事，常會因為不舒服產生很多負面情緒，現在比較成熟，能夠轉換心態去消化這些情緒，當然這也跟老公有很大的關係。」正因為有吳東諺這個「神隊友」，白家綺在孕期每天都可以睡到自然醒，她甜蜜放閃：「一起床就可以吃到熱騰騰的早餐，工作之餘不需要費心處理家事，洗完頭也有人幫忙吹頭髮，我都說老公是上帝給我最好的禮物！」

▲白家綺、吳東諺夫妻甜蜜入鏡。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

夫妻倆因戲結緣，平常互動也如同偶像劇的情節。白家綺回憶：「懷孕前期因為嚴重害喜，需要聞橘子的味道消除噁心感。有天早上我又開始反胃，對著樓下大叫『東東我好想吐喔！』東諺當時正要出門拍戲，一聽到我的話馬上跑去剝橘子，邊剝邊問『這樣有聞到嗎？』我聽他聲音氣喘吁吁，覺得有點奇怪，勉強起身往樓下看，只見他不停跳上跳下、雙手拿橘皮在空中揮舞，頓時覺得他好可愛。」

▲吳東諺是出了名「兒子控」。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

吳東諺不僅疼老婆，也是出了名的「兒子控」，每晚睡前都會跟尚未出世的孩子分享今天發生的大小事，「今天你沒有讓媽媽不舒服，很乖、很棒！」彷彿兒子就在他眼前。白家綺笑說，男人在小孩出生前通常不會有太多情感連結，吳東諺是個例外，夫妻倆鬥嘴時她都會把衣服拉起來要小肚臍評理，吳東諺一看到她的肚子，態度就立刻軟化。「拿『肚臍』威脅他還蠻有用的！」

隨著小肚臍愈來愈大，五官也愈來愈明顯。白家綺開心地說，兒子的鼻子、額頭像爸爸，下巴像媽媽，總體看來和吳東諺比較像；「因為老公是我男神，生個像老公的兒子很開心。」