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安心亞穿白紗羞激吻　禾浩辰自豪持久力：快把我搞死！

記者林奕如／台北報導

禾浩辰、安心亞在台視、三立《你有念大學嗎?》上演「冠軍之吻」，果真衝出高收視，平均收視1.6（4歲以上）。禾浩辰劇中是角色初吻，需要臉紅心跳模樣，因此他在場猛做伏地挺身：「快把我搞死！但我耐力和持久力強，吻完當下看側拍，感覺心亞在害羞。」

▲禾浩辰安心亞吻出新收視。（圖／台視提供）

▲禾浩辰、安心亞「冠軍之吻」吻出高收視。（圖／台視提供）

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收視最高典，落在禾浩辰與安心亞達到五千萬業績後的「冠軍之吻」，吸引觀眾目光，兩分鐘進行有如浪漫婚禮般的吻戲，網友們大讚：「好夢幻！」，但對男女主角而言，這場吻戲卻是非常尷尬，在百貨員工眾目睽睽下親密接吻，禾浩辰笑說：「拍之前只有我在旁練嘴型，心亞比我還害羞，她不習慣很多人圍觀。」該吻戲創下高收視，他開心感謝大家支持：「如果以後劇本有這樣橋段，我們會想辦法挑戰更酷的親親方式。」

▲禾浩辰安心亞吻出新收視。（圖／台視提供）

▲禾浩辰拍之前猛做伏地挺身，符合角色初吻臉紅感。（圖／台視提供）

此外，劇情最為網友討論的還有女二吳品潔，劇中竟上演「蕾絲邊」，與禾浩辰上演搶安心亞戲碼，巔覆偶像劇既定走向，三角戀玩出新花樣，網友渴望看到「女女吻」，更直接點評：「吳品潔超直接，與安心亞互動很有愛。」

▲禾浩辰安心亞吻出新收視。（圖／台視提供）

女二吳品潔和男主角搶安心亞，劇中上演「蕾絲邊」。（圖／台視提供）

其他配角包括邱宇辰、梅賢治、地球等也發揮了綠葉的極佳搞笑功能，如邱宇辰從中煽風點火，故意激吳品潔對兩人「冠軍之吻」吃醋，以及地球業績高很可能搶到「冠軍男男吻」，讓大家笑翻天。

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