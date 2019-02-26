獨家專訪／《奈何BOSS》徐開騁練出猛肌！床戲豪爽半裸：熱死我了

記者林奕如／專訪

《奈何BOSS要娶我》甜寵劇情口碑發燒，突破12億流量，男主角徐開騁一砲而紅，微博追蹤粉絲1個月內漲了近100萬，聲勢驚人。他長期健身練出6塊肌好身材，劇中床戲大方半裸上陣，他接受《ETtoday星光雲》專訪豪爽笑說：「拍攝時正好是夏天，我剛好就脫了，熱死我了。」

▲徐開騁因戲爆紅，深情形象大受歡迎。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

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徐開騁是明道旗下工作室藝人，身高187公分，長腿男神有霍建華明星臉，電眼十足迷人。他在《奈何BOSS》飾演霸道總裁凌異洲，為了心愛的女子夏林（王雙 飾）設了一場局，契約結婚後，每天撩妻無極限，一步一步讓她淪陷，製作精良又用心，加上演員演技上線，成為今年網劇大黑馬。

▲男主角徐開騁飾演霸道深情總裁。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

劇中集集有吻戲，創造甜到爆表的「櫻桃之吻」，還有不少甜蜜「床戲」，徐開騁大方裸露上半身，健壯猛肌全都露，徐開騁拍親密戲不扭捏，笑說：「說床戲就是扭一扭，讓觀眾覺得我在幹麻，最大尺度就是我拿起被子在舞獅。」花絮中也可見他對戲時，跟導演都會先演一遍，也會尊重王雙想法，討論彼此的尺度。

▲徐開騁角色讓心愛女子一步一步淪陷。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

徐開騁長久有健身習慣，保持一定水準，2017年拍攝《一粒紅塵》飾演拳擊手，更刻苦鍛造猛肌，飲食方面也十分控制，最長曾吃一個月水煮食物，只吃肉、蔬菜類，以及一些水果、堅果，他老實招認：「我自己是吃貨，不讓我吃好吃的我會受不了，飲食控制時，情緒上容易變比較急躁，也很符合角色啦，因為角色常生氣。」

▲徐開騁《一粒紅塵》飾演拳擊手。（圖／翻攝一粒紅塵微博）

至於凌BOSS身材，徐開騁幽默自評：「對老闆來說，凌BOSS身材不適合太健美，就是保持身體的體態，算是普通人偏好的身材。」不過正當大家還陷入「木已成洲CP」感動之中，他現在已經投入下一部拍攝，這次接演運動員角色，他形容：「身體又要巔峰狀態。」

▲徐開騁劇中大方半裸，展現節食好身材。（圖／翻攝芒果TV）

徐開騁說：「我不喜歡一直演同一個角色，希望每一個角色都有相差，這一部是霸道總裁，下一部馬上顛覆大家看法，想聽到大家認可：『哇！原來你還能做這個，你怎麼還可以這樣子』，不斷挑戰自己，也在挑戰粉絲接受極限。」

▲徐開騁微博粉絲人數一個月漲近一百萬。（圖／翻攝秒拍）