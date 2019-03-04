《三明治女孩》逆襲成功！入圍韓流網站「最佳海外戲劇」

記者林奕如／台北報導

張立昂、葉星辰、子閎主演的《三明治女孩的逆襲》，在播出時曾創造高收視與話題，今年該劇入圍了「第14屆Soompi Awards」最佳海外戲劇獎（BEST FOREIGN DRAMA）。葉星辰表示：「很開心這部戲在海外也受到注意，很謝謝觀眾喜歡，會繼續努力帶來好作品。

▲《三明治女孩》入圍「第14屆Soompi Awards」最佳海外戲劇獎。（圖／三立提供）

該劇講述一個上任47天的菜鳥主管蘇筱青（葉星辰 飾），活生生變成了一位「三明治女孩」，因為公司空降了一個新執行長駱承凱（張立昂 飾），面對上下夾殺的職場生態，讓她在工作中跳級成長；一邊是左右兩難的家庭與感情生活，因為樓上搬來了一位浮誇的新房東瞿子峻（林子閎 飾），讓她進入意想不到的生活。

請繼續往下閱讀...

▲《三明治女孩》收視夯。（圖／三立提供）

「Soompi」是著名的韓流網站之一，每年都會由全球韓流粉絲參與年度頒獎典禮的投票，今年「第14屆Soompi Awards」投票活動已經展開，並將於25天後結束投票。跟《三明治女孩》同時較勁的戲劇包括大陸劇《扶搖》、《香蜜沉沉燼如霜》、《甜蜜暴擊》、《流星花園》、《延禧攻略》、日劇《信號》、《春天來了》及泰劇《生日快樂》等。