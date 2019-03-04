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勝利合夥人認了賄賂警方！　1年前醜案全曝光…韓網暴怒

記者張筱涵／綜合報導

韓團BIGBANG成員勝利曾投資並參與經營的夜店「Burning Sun」近來風波不斷，在韓方警察全面調查下又發現過去他的合夥人兼好友李姓負責人涉嫌賄賂警方，這也讓網友更加生氣痛批：「警方就是共犯！」

▲勝利▼。（圖／達志影像）

▲勝利日前才為了Burning Sun負面新聞接受調查。（圖／達志影像）

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據韓媒《Channel A》報導，去年發生過一起未成年者偷家長錢到Burning Sun消費的案件，雖然家長們都在第一時間報案，但最後卻不了了之。怎料就在最近警方全面掃蕩Burning Sun時，發現了當時李姓負責人為了息事寧人、防止未成年人進出夜店的事情曝光，疑似給了負責該案件的江南警署韓幣2000萬元（約台幣55萬元）進行賄賂。

警方透露李姓負責人給錢的管道是透過一名曾為警官的姜某，在他的銀行帳戶也發現了分成6筆轉帳共轉出韓幣2000萬元（約台幣55萬元）的紀錄，他也在調查之中承認了給錢是事實，但卻說：「沒想到真的會到警官手中。」在警方的調查下也發現了，當時負責該案件的江南警屬員警們都分到了韓幣200萬元（約台幣5萬元）到韓幣30萬元（約台幣8000元）不等的金額，不過姜某並不承認讓整個事件變成羅生門。

▲Burning Sun開業2年來風波不斷。（圖／翻攝自Burning Sun臉書）

▲Burning Sun開業2年來風波不斷。（圖／翻攝自Burning Sun臉書）

報導一出讓南韓網友們都相當氣憤，紛紛上網抗議，「就是因為警方這樣他們才會這麼囂張」、「警察就是共犯」、「到底還有多少骯髒事」、「如果勝利對這件事情也知情就真的太失望了」。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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