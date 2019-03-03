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Angelababy公主趴cos艾莎！ 親弟湊一腳…穿蓬裙變長髮公主

記者傅家妤／綜合報導

女星Angelababy（Baby、楊穎）28日迎來30歲生日，雖然已經升格為人母，但五官精緻的她，看上去依舊少女感十足，近日閨蜜特別為她補慶生日，辦了一個主題派對，她還特別cos《冰雪奇緣》中的艾莎公主（Elsa），戴上金黃色假髮的模樣非常可愛。

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy粉絲團、IG／Angelababy）

▲Angelababy辦公主趴歡慶30歲生日。（圖／翻攝自IG／Angelababy、微博／Angelababy粉絲團）

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Angelababy先前參加巴黎時裝周時，工作人員為她辦了一個小小的慶生派對，沒想到人回到家以後，閨蜜親友也特別為她籌辦公主主題派對，除了有粉紅色的城堡蛋糕外，連入口的背景都以粉紅色、金色點綴，上面還有Angelababy的簡寫「AB」，桌上也擺滿了各個公主擺設，整個慶生派對都是以粉紅色為主，盡顯滿滿少女心，慶生畫面在網路上引起瘋傳。

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy粉絲團、IG／Angelababy）

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy粉絲團、IG／Angelababy）

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy粉絲團、IG／Angelababy）

▲Angelababy的慶生派對少女感十足。（圖／翻攝自微博／Angelababy粉絲團）

從曝光的照片中可以看到，Angelababy打扮成了《冰雪奇緣》的艾莎公主，她戴上了金黃色的辮子假髮，妝容及服裝的模仿度幾乎100％還原，非常漂亮。派對上所有人都打扮成了公主，包括白雪公主、灰姑娘、睡美人等等，最引人注目的是，連Angelababy的弟弟也特別男扮女裝cos長髮公主樂佩（Rapunzel），同樣也戴上金黃色長髮、穿上蓬蓬裙，還開心與好友自拍，畫面十分逗趣。

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy粉絲團、IG／Angelababy）

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy粉絲團、IG／Angelababy）

▲Angelababy與閨蜜都打扮成公主。（圖／翻攝自微博／Angelababy粉絲團）

不少網友看了以後，紛紛大讚Angelababy的艾莎公主模樣非常可愛，根本不像一個孩子的媽媽，「真的好漂亮」、「根本就是少女啊」，但也有部分網友好奇為何老公黃曉明沒出現，掀起不少熱議。

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy粉絲團、IG／Angelababy）

▲Angelababy的弟弟（左）也湊上一腳，戴起金髮裝扮成長髮公主。（圖／翻攝自微博／Angelababy粉絲團）

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Angelababy, 楊穎, Baby

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