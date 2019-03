解除婚約隔4個月　亞莉安娜「同框舊愛」獨處3小時！

記者傅家妤/綜合報導

小天后亞莉安娜(Ariana Grande)幾乎每段戀情都愛得轟轟烈烈,只要一談起戀愛,總是很快就會公開認愛,也會大方放閃,她2018年10月剛與未婚夫彼特戴維森(Pete Davidson)解除婚約,男方似乎因此生了她的氣,沒想到時隔4個月,她就被拍到與舊愛同框,不過這名舊愛並不是彼特戴維森。

▲亞莉安娜與彼特戴維森分手後,日前被拍到與舊愛同框。(圖/翻攝自IG/亞莉安娜)

亞莉安娜在2018年底的新歌《thank u, next》中,把過去的4名舊愛都寫入歌詞裡,她在裡面也一一感謝了每任前男友,歌詞中除了提到上一任男友彼特戴維森以外,麥可米勒(Mac Miller)、饒舌歌手大尚恩(Big Sean)以及舞者Ricky Alvarez也在其中,足見她其實還是想與過去的每一任戀人都保持友好關係。

▲亞莉安娜與彼特戴維森分手似乎鬧得非常不愉快。(圖/達志影像/美聯社)

根據外媒《TMZ》報導,亞莉安娜日前被媒體拍到已經分手4年的舊愛大尚恩同框,當時她坐在車的副駕駛座上,手上還抱著愛犬,而大尚恩則坐在後座,兩人同車從洛杉磯的錄音室離開,據悉在此之前,兩人已經在錄音室中待了2、3個小時。

▲亞莉安娜與大尚恩分手了4年。(圖/達志影像/美聯社)

亞莉安娜與大尚恩合作《Right There》擦出愛火花,該首歌曲也一直被視為兩人的定情之作,不過他們僅交往了9個月,在2015年4月就發了一則共同聲明,宣布分手消息,但聲明中並未提及分手原因。不過事後有消息人士透露,兩人是因為工作繁忙,難以維持戀情,因此決定和平分手,並沒有交惡。

▼亞莉安娜同框大尚恩。(圖/取自推特/Erika Stinky)

