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解除婚約隔4個月　亞莉安娜「同框舊愛」獨處3小時！

記者傅家妤／綜合報導

小天后亞莉安娜（Ariana Grande）幾乎每段戀情都愛得轟轟烈烈，只要一談起戀愛，總是很快就會公開認愛，也會大方放閃，她2018年10月剛與未婚夫彼特戴維森（Pete Davidson）解除婚約，男方似乎因此生了她的氣，沒想到時隔4個月，她就被拍到與舊愛同框，不過這名舊愛並不是彼特戴維森。

▲亞莉安娜。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

▲亞莉安娜與彼特戴維森分手後，日前被拍到與舊愛同框。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

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亞莉安娜在2018年底的新歌《thank u, next》中，把過去的4名舊愛都寫入歌詞裡，她在裡面也一一感謝了每任前男友，歌詞中除了提到上一任男友彼特戴維森以外，麥可米勒（Mac Miller）、饒舌歌手大尚恩（Big Sean）以及舞者Ricky Alvarez也在其中，足見她其實還是想與過去的每一任戀人都保持友好關係。

亞莉安娜（Ariana Grande）和彼特戴維森（Pete Davidson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞莉安娜與彼特戴維森分手似乎鬧得非常不愉快。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒《TMZ》報導，亞莉安娜日前被媒體拍到已經分手4年的舊愛大尚恩同框，當時她坐在車的副駕駛座上，手上還抱著愛犬，而大尚恩則坐在後座，兩人同車從洛杉磯的錄音室離開，據悉在此之前，兩人已經在錄音室中待了2、3個小時。

▲亞莉安娜。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞莉安娜與大尚恩分手了4年。（圖／達志影像／美聯社）

亞莉安娜與大尚恩合作《Right There》擦出愛火花，該首歌曲也一直被視為兩人的定情之作，不過他們僅交往了9個月，在2015年4月就發了一則共同聲明，宣布分手消息，但聲明中並未提及分手原因。不過事後有消息人士透露，兩人是因為工作繁忙，難以維持戀情，因此決定和平分手，並沒有交惡。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

▼亞莉安娜同框大尚恩。（圖／取自推特／Erika Stinky）

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關鍵字

亞莉安娜, Ariana Grande, 彼特戴維森, Pete Davidson, 大尚恩, Big Sean

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