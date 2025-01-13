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中居正廣出手摸宮澤理惠！　木村拓哉「1動作護花」畫面被挖出

記者陳芊秀／綜合報導

52歲日本男星中居正廣於9日針對桃色糾紛向大眾道歉，並強調雙方已經和解，仍會繼續演藝活動，然而又被《週刊文春》爆出曾參加松本人志的極樂趴，他也透過代理人坦承此事。醜聞纏身令他手上主持節目全部暫停播出，日網更挖出他過去在節目中出手碰女星宮澤理惠，當時的舉動再度引發議論。

▲▼中居正廣出手碰宮澤理惠畫面被挖。（圖／翻攝自IG、X）

▲中居正廣出手碰宮澤理惠，木村拓哉出聲制止。（圖／翻攝自IG、X）

中居正廣曾是偶像天團SMAP隊長，2000年在日本電視台播出的節目《SMAP秘密聖誕派對》，SMAP成員聚集在一個房間開派對，節目主打「沒劇本」、「無拘無束」的概念，現場訂披薩或臨時邀請藝人朋友加入，宛如實境節目還現場直播，創下23%的高收視。不過如今網友挖出其中一段畫面提出質疑。

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節目中，宮澤理惠作為草彅剛的朋友登場，進入房間時，中居正廣以「需要為她戴上麥克風」為由提議幫忙。他靠近穿著露肩上衣的宮澤，試圖將手伸入她的衣服下方，木村拓哉立即制止：「為什麼是你來裝啊？」當中居正廣真的伸手靠近時，宮澤理惠受驚回答：「等一下！我自己來。」木村拓哉在遠處出聲：「你不要在電視上做這種事啊，真的很誇張！」

原本宮澤理惠坐在沙發椅背上，中居正廣邀請對方坐在他旁邊，並出手碰她的肩膀。香取慎吾隨即大喊：「別碰啦！」木村拓哉也再次說：「真的很奇怪！這傢伙真的不對勁！」中居滿面笑容表示：「這是溝通啊。」

▲▼中居正廣出手碰宮澤理惠畫面被挖。（圖／翻攝自IG、X）

▲中居正廣出手碰宮澤理惠畫面被挖。（圖／翻攝自X）

接著木村拓哉決定坐在中居正廣和宮澤理惠中間，並稱「我來當保全」，還拿出抱枕當間隔。儘管當年播出時笑聲不斷，如今有網友挖出節目批評「中居當時像忘了在錄節目」、「感覺香取慎吾真的在生氣」、「香取跟木村都在保護宮澤理惠」。另一派網友認為中居的態度「這還在開玩笑範圍」。

▲▼中居正廣出手碰宮澤理惠畫面被挖。（圖／翻攝自IG、X）

▲▼中居正廣出手碰宮澤理惠畫面被挖。（圖／翻攝自IG、X）

▲木村拓哉坐在中居與宮澤理惠之間。（圖／翻攝自IG、X）

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