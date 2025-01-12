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《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員車珠英過去曾在夯劇《黑暗榮耀》飾演「壞心空姐」，她獨挑大梁首度接下第一個女主角演出參演古裝劇《元敬》，首集就有大尺度演出，上空2點全露床戰演員李賢旭。過去她在《黑暗榮耀》雖也有脫戲，但當時是用「CG效果」，本次她則是親自上陣，劇組證實她接受此提案敬業地上陣。

▲車珠英在《黑暗榮耀》第二部中有大尺度裸露戲，但胸部是CG。（圖／翻攝自Netflix）

▲車珠英在《黑暗榮耀》第二部中有大尺度裸露戲，但角色設定為隆乳，因此胸部是CG。（圖／翻攝自Netflix）

車珠英過去就曾在《黑暗榮耀2》上空誘惑朴成焄，創造超高話題。但後來她受訪時證實「露2點的胸部是以CG效果處理」，由於該角色的胸部是隆乳，但她本人沒有，胸形勢必有差異，因此最後商議用CG代替。

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▲▼車珠英。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲▼車珠英在《元敬》裡親自上陣床戲。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲▼車珠英在《元敬》裡。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

此次《元敬》則不同，車珠英飾演的「元敬」沒有隆乳設定，她大方接受提案「親自上陣」，因此第一集裡她與丈夫李芳遠（李賢旭飾演）度過春宵，上空2點床戰男方並未使用替身，據韓媒報導，該場面是由本人出演。

車珠英在古裝劇《元敬》詮釋元敬王后火花般的人生旅程，她為戲上演大尺度，第一集就上空2點全露，床戰演員李賢旭，激烈的政權與後宮角力鬥爭也很吸睛，首集取得4.9%的收視率，第2集收視上升至5.4%，瞬間最高收視達6.9%。《元敬》每週二10點在愛奇藝國際站一次更新2集。

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