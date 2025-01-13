Lulu主持尾牙「長達7小時」網以為紅白！同場還有Energy員工嗨翻

記者陳芊秀／綜合報導

農曆春節將至，台灣各大企業紛紛在此刻辦尾牙，女星Lulu黃路梓茵13日發文透露，接下一個跨國醫療集團的尾牙，而且時間長達7小時，網友笑回「當紅白在主持喔」。

▲Lulu主持尾牙首次長達7小時。（圖／翻攝自IG）

Lulu表示，這是第一次主持尾牙長達7小時，從下午4點半一路嗨到晚上11點。她發文感謝馬光醫療的邀請，並表示：「大哥讓我見識到原來尾牙可以有這種玩法！」更透露期待明年的韓國行，也特別感謝當天的主持搭檔木木，稱讚對方「最聰明漂亮」。

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除此之外，Lulu還幽默分享了當天的趣事，包括「認識好多醫師要幫我看診」，又解鎖「在台上一邊主持一邊被把脈」等等。她曬出的照片，還同框尾牙表演嘉賓Energy，可說星光閃閃！

▲Lulu同台Energy。（圖／翻攝自IG）

網友留言稱讚Lulu的表現與造型，「這套衣服真的太好看了」、「越看越動心，越來越美麗」、「差點就邊蹲邊把脈了」。，還有員工來留言「謝謝lulu！超喜歡妳的主持」、「謝謝Lulu！我們玩得很開心」、「Lulu主持很精彩」。也有人驚呼「7個小時！是尾牙當紅白在主持喔⋯⋯辛苦妳了」、「不說的話，看這身打扮因為是演唱會」、「不說的話，看這身打扮因為是演唱會」。