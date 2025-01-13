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台男星遭詐騙+1！買2NE1門票「匯款完賣家消失」 嘻小瓜怒揭話術

記者潘慧中／綜合報導

近期詐騙事件頻傳，還一路延燒到演藝圈，繼譚艾珍、郭彥均證實被騙，男星嘻小瓜12日也在社群網站坦承遭詐騙，事件發生在2024年10月中旬。

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

▲嘻小瓜遭詐騙。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜解釋朋友當時聲稱有搶到2NE1的門票後，詢問他是否要一起看，他隨即答應並匯款給友人，「中間都一直認為有票。」然而，直到12月中旬，朋友詢問賣家取票事宜時，竟發現賣家已退出LINE且無回應。

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▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

▲假賣家目前已消失。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

朋友這才坦承門票是從網路社團購買，並非透過官方搶票，「她不覺得是詐騙是因為賣家7800的票只加200賣我們8000，說粉絲互助，互相幫忙，還說杜絕黃牛！！」嘻小瓜無奈說道。

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

▲假賣家用「都是粉絲」的話術賣真粉絲。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

更誇張的是，嘻小瓜後來還發現賣家以同一張票圖騙了四個人，讓他非常生氣，「為什麼要騙粉絲的錢！！粉絲想支持偶像，到底為什麼要騙這個！！我們出社會的大人，被騙錢當然可以當作花錢消災，但很多都是小朋友，他們花多少時間存錢，只是想見偶像一面！！」

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

▲嘻小瓜非常生氣。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜坦言錢已無法追回，並感嘆詐騙行為難以有效制止，就算報警也僅停用人頭帳號，無法對詐騙集團施加刑責。他只能提醒大家要更加小心謹慎，「詐騙手法層出不窮，希望藉由我的經驗讓大家也可以警惕！」

嘻小瓜IG全文：

對….我被詐騙了！！
去年十月中我朋友問我要不要去看演唱會，她說她搶到票，我就說有票當然可以呀，我就匯款給朋友，中間都一直認為有票
直到12月中朋友突然想問賣家，什麼時候可以取票，發現那個賣場已經退出LINE，我朋友密她臉書也不回，她才驚覺可能被詐騙
這時候她才坦承跟我說她不是官方搶到票，是網路社團購買，因為她不覺得是詐騙是因為賣家7800的票只加200賣我們8000，說粉絲互助，互相幫忙，還說杜絕黃牛！！
她跟我講我我才知道這些內容，這時候我只能解決問題！
我之前說被詐騙的就是這件事情，之前一直不敢確認是否被詐騙，是因為取票時間還沒有到，然後也覺得再等一下好了的心態！
直到我前天發文，找到一模一樣座位的粉絲，同一張圖賣給四個人，才正式確認「被詐騙」了，我覺得很生氣的點事，為什麼要騙粉絲的錢！！
粉絲想支持偶像，到底為什麼要騙這個！！我們出社會的大人，被騙錢當然可以當作花錢消災，但很多都是小朋友，他們花多少時間存錢，只是想見偶像一面！！
你們這些詐騙集團的人，騙人家小朋友的錢，然後去旅行、過爽日子，到底幹嘛不正正當當去工作，我真的非常生氣欸！！

目前當然知道錢是拿不回來，但為什麼詐騙都可以逍遙法外，都不會有刑責，就算報警處理，也只是停用人頭帳號罷了！到底為什麼沒有可以解決的方法呢？
希望大家可以再小心謹慎！詐騙手法層出不窮，希望藉由我的經驗讓大家也可以警惕！
#詐騙 #新聞 #2ne1 #演唱會 #concert

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