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《夜市王》總冠軍2夜市PK！　全新賽制曝光「18家美食開放觀眾品嚐」

記者孟育民／台北報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》本周六（18日）迎來萬眾期待的最終決戰！最後的冠軍將不是由評審說了算，而是由消費者決定，決賽舞台設於高雄夢時代正對面廣場，最終兩強南機場夜市與東大門國際觀光夜市，將於下午2點起展開6小時激烈PK，以營業額高低決定「夜市王」桂冠，當晚8點揭曉勝負！期間還特別邀請到金曲歌王蕭煌奇、許富凱以及「霸榜串流小天后」陳華及賴皮DJ接力演出，現場還有大獎iPhone 手機等超過300樣好禮，歡迎粉絲朋友到場同樂。

▲▼《夜市王》總冠軍將在本周六高雄登場。（圖／緯來電視網提供）

▲▼《夜市王》總冠軍將在本周六高雄登場。（圖／緯來電視網提供）

▲▼《夜市王》總冠軍將在本周六高雄登場。（圖／緯來電視網提供）

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其實三位歌手和台灣夜市都有著獨特的美味記憶連結，蕭煌奇說自己私下最常逛的是寧夏夜市，因為離自己一個錄音師朋友很近，最愛吃豆花、蚵仔煎和烤香腸；陳華則是透露最常逛湳雅跟寧夏夜市，喜歡吃香腸、麻糬、棉花糖等。關於夜市回憶，在南部長大念書的許富凱分享：「小時候只要旗山夜市有開，我都會吵著媽媽帶我去逛，長大後在高雄念書時都會跟同學去逛瑞豐夜市，現在在台北則會去通化夜市，台灣有夜市美食我覺得很幸福！」

▲▼《夜市王》總冠軍將在本周六高雄登場。（圖／緯來電視網提供）

▲許富凱分享夜市回憶。（圖／緯來電視網提供）

至於總決賽有沒有特別支持哪一家夜市，三位歌手都覺得很難選擇，許富凱直說「能一路殺到總決賽很不容易且厲害，都是我們台灣的佼佼者！」而蕭煌奇和陳華不忘為花蓮東大門夜市加油，因為時常到東部表演的他們，了解自從403大地震重創花蓮交通與自然景觀後，需要提振觀光，希望能藉此也幫忙帶動當地經濟！

▲▼《夜市王》總冠軍將在本周六高雄登場。（圖／緯來電視網提供）

▲蕭煌奇將在冠軍賽開唱。（圖／緯來電視網提供）

本周六1月18日第10集最終戰，緯來綜合台及夜市王官方YouTube晚上7點將會LIVE直播播出，一同見證《夜市王》的誕生！最後兩強—南機場夜市與東大門國際觀光夜市，將率領前9集參賽商家，共計18攤，於高雄夢時代正對面廣場進行決戰。

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夜市王, 南機場夜市, 東大門夜市, 曾志偉, 牛排, 金針菇, 泰國娘娘, 蕭煌奇, 許富凱

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