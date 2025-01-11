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直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

記者吳睿慈／台北報導

台灣AV女優孟若羽擁有「暗黑版楊丞琳」封號，11日現身《鮑魚遊戲2》發布記者會上，她職涯首度挑戰與黑人男優Aaron Rock合作，開拍前就聽聞「Aaron Rock尺寸驚人」，她受訪時認證：「真的就跟手臂一樣長，是成人的手臂，26公分。」但男方對她很溫柔，雖然「吃到要吐了」，但這次合作經驗高達85分，Aaron Rock也回讚：「孟若羽很美。」讓他戰完之後狀態一直很好。

▲台灣拍《鮑魚遊戲2》。（圖／記者吳睿慈攝）

▲台灣拍《鮑魚遊戲2》，11日舉辦發布記者會。（圖／記者吳睿慈攝）

孟若羽出演《鮑魚遊戲2》飾演間諜，與黑人男優Aaron Rock有火辣的合作戲份，她直呼「我心理建設做很久，身邊很多人都說『他的真的很大』，在拍情色劇照的時候，我都不敢轉頭」，過程數度懷疑自己「我真的可以嗎」，她坦言實際上場時「好幾度快吐出來」，不過，Aaron Rock憐香惜玉告訴她：「如果很不舒服的話，輕輕拍我一下。」男方非常溫柔，但孟若羽笑喊：「我拍完就失憶了。」沒有因此愛上26公分，「這就當甜點就好了，偶爾吃一下。」

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▲▼ 直擊／孟若羽激戰黑人男優：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼孟若羽激戰黑人男優Aaron Rock，認證對方26cm，數度吃到吐。（圖／記者吳睿慈攝、麻豆傳媒提供）

▲▼《鮑魚遊戲2》。（圖／麻豆傳媒提供）

Aaron Rock尺寸驚人，耐力也很好，孟若羽透露，「我們在拍完之後，他還是狀態很好，（那邊）可以掛起浴巾」，Aaron Rock則是謙虛表示：「因為在場有很多漂亮女優還在做準備，我是很視覺的演員，只要在這樣的環境下就會一直在狀態上，除非我下戲回飯店，我的狀態就會消失。」他嘴甜稱讚孟若羽：「（一直站著）是因為妳 。」希望未來還有合作機會。

▲▼《鮑魚遊戲2》。（圖／麻豆傳媒提供）

▼▲孟若羽稱讚Aaron Rock很溫柔。（圖／麻豆傳媒提供）

▲▼《鮑魚遊戲2》。（圖／麻豆傳媒提供）

《鮑魚遊戲2》號召台日美三地性感人氣AV女優、男星跨海來台加入，預告片在11日釋出，從開頭樓梯場景搭配熟悉的「一、二、三木頭人」的熟悉韓國童謠旋律，到殺人「英熙娃娃」驚鴻一瞥，以及台、日AV女優演員穿上標配綠色運動服準備參與遊戲，可說完美翻玩這部史詩級大作，而影片最後D槽女王Rae Lil Black竟以「大魔王」一角壓軸現身，脫下面罩後一抹邪笑高喊「GAME START」掀起全場高潮，正片預計1月31日上線播出。

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鮑魚遊戲2, 孟若羽

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