禾浩辰雪地幫鍾欣凌背包「暖心安撫」！　連楊貴媚都淪陷...靠肩變小女人

記者孟育民／台北報導

台視、八大播出的實境節目《老少女奇遇記2》，由楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。昨（12日）播出第八集《秋田篇》，許志成導演表示在錄影前都沒下雪，原本還很擔心，但沒想到要拍攝那天秋田卻下起了大雪，他們也鬆了一口氣，一下飛機抵達秋田，三位姐姐就被眼前美麗的雪景吸引， 而當天也找來禾浩辰當嘉賓，在雪地中禾浩辰也變成「老少女雪地幼幼班」的小天使擔起照顧姐姐們的使命。

▲▼《老少女2》楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文前往日本秋田，禾浩辰驚喜現身。（圖／「桂田文化藝術基金會、桂田文創」 提供）

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在困苦的雪地行走，讓連平常都能量滿滿的鍾欣凌都哭喊想要回家，小天使禾浩辰立馬開啟「幼教班式」鼓勵安撫：「乖乖乖，我們完成這個行程就回家。」甚至還貼心地幫鍾欣凌背包包減輕她的負擔，嚴藝文也餓到直接趴在雪地上不想動，禾浩辰便馬上衝過去扶她起來，楊貴媚跟鍾欣凌在後面看到笑說：「禾浩辰去救你了。」

雖然在雪中漫步非常艱辛，但擁有戀愛雷達的嚴藝文還是能苦中作樂：「我知道為什麼在雪地裡可以談戀愛了，因為兩個人一起倒在雪地上面，某方面來講其實蠻浪漫的，而且起不來兩個人就一直『哈哈哈』笑一笑距離就縮短了。」

▲▼姐姐們在雪地拍照。（圖／「桂田文化藝術基金會、桂田文創」 提供）



在第八集的《正片放不下導演又不想刪的幕後特輯》中，竟是楊貴媚與小鮮肉禾浩辰的秘密約會，三位姐姐及小鮮肉分別拆成兩組搭成纜車，在這銀白色的世界，讓嚴藝文不禁又少女心爆發，小鳥依人靠在鍾欣凌肩上；反觀另一組，楊貴媚及禾浩辰則像是一對熱戀中的情侶，禾浩辰暖心地從懷中拿出甜點跟楊貴媚分享，楊貴媚非常驕傲地說：「我覺得那兩位姐姐看到播出後會很生氣，因為他們不知道我們有東西吃，而且還一人一半。」說完楊貴媚心滿意足地靠在禾浩辰肩膀上，禾浩辰強裝淡定實則害羞不已。

▲禾浩辰。（圖／「桂田文化藝術基金會、桂田文創」 提供）