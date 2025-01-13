唐治平喪母半年「現蹤信義區街頭」！還是很消瘦 真實狀態全被拍

▲唐治平現身假日的信義區，整個人的狀態看起來還不錯。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

唐治平的母親去年6月被發現陳屍在住處頂樓，但他堅稱大體不是自己的母親，還做出許多令人不解的舉動，讓外界很擔心他的精神狀況，不過歷經數月的沉澱，他的心情似乎終於平復，也傳出皈依穆斯林，並計畫在演藝圈復出。而時報周刊CTWANT的讀者日前也在台北市信義區街頭巧遇唐治平，與先前相比他的狀態看起來的確好了許多。

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▲去年本刊讀者巧遇唐治平時，他的身心狀況堪憂。（圖／讀者提供）



1月4日下午2點左右，本刊讀者在熱鬧的假日信義區街頭遇到唐治平，只見他身穿保暖的外套，雖然身形依然消瘦，但氣色看起來還不錯。其實去年8月時，也有讀者在信義區遇到唐治平，當時他走路搖搖晃晃的，引起路上的行人側目，而現在他走在路上已經跟一般人一樣，不會有格格不入的感覺，相信他已經走出低潮，往好的方向前進。

先前傳出唐治平拜訪演藝工會，向理事長曹雨婷表明自己從以前就有想加入的意願，礙於身分問題才未能加入，如今指出自己有居留證，應該能順利加入。當時曹雨婷也說唐治平看起來很有精神，而且有想復出演藝圈的想法，會儘快替他安排工作。

▲唐治平在節目上分享母親離世的心路歷程。（圖／JET綜合台提供）



而唐治平也在《命運好好玩》分享母親離世的心路歷程，表示在認屍過程中因為看到母親的遺體外貌改變，直覺認為「不像」，而被迫進行司法程序，「第一次看到遺體的時候，我覺得那根本不是我媽媽，我當下真的無法接受。」他也說這些過程被外界放大渲染，強調一切都依司法程序進行，無奈說：「我怎麼可能不認自己最愛的母親？」

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