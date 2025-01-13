台大咖天后「愛上渣男經紀人」慘成小三！遭洗腦控制　痛砸5000萬贖身

記者田暐瑋／綜合報導

資深媒體人許聖梅近日在節目《娛樂頭版頭》中爆料，曾有一位天后級女歌手因與香港經紀人簽約，意外捲入風波。她指出這位女歌手當初與原經紀人發生矛盾，合約到期後選擇跳槽，和新經紀人發展成戀愛關係，沒想到卻成了小三。

▲某大咖天后被爆遭經紀人控制。（圖／AI）

許聖梅在節目中爆料，這位歌壇天后和前經紀人解約後，透過台灣藝人好友的牽線，與一位香港經紀人合作，然而，這名經紀人不僅甜言蜜語贏得女歌手的信任，還與她發展成戀愛關係，完全不知道自己成了小三。簽約後，這位女歌手的事業非但沒有更上一層樓，反而短短半年內失去了多個代言機會，其中包括一個形象正面的公家機關代言。

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據悉，經紀人因不滿價格而拒接該代言，但只要接了，對天后的形象絕對有所加分，該經紀人不僅未積極推動女歌手的演藝事業，還在外拈花惹草，甚至被拍到與辣模在機場手牽手，更令人震驚的是，經紀人試圖透過風水布陣來控制女歌手的生活，目的就是讓女歌手「死心塌地留在身邊」。

▲許聖梅爆料天后遭經紀人騙當小三。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）



此外，經紀人也限制女方與台灣演藝圈好友聯繫，試圖隔絕外界消息，讓女歌手完全受控。最終，女歌手在抓包經紀人多次劈腿後，終於清醒，決定結束這段感情與合約，不惜砸下5千萬元與經紀人解約，才得以重獲自由。