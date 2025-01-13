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于正新作來了！陸劇男神王星越搭「劉亦菲接班人」　喊話台灣觀眾

記者黃庠棻／台北報導

古裝愛情喜劇《五福臨門》由《延禧攻略》于正擔任總製作人、《長相思》楊歡導演，黃金主創搭檔華麗卡司群盧昱曉、王星越、倪虹潔、劉些寧、陳鶴一、吳宣儀、黃聖池、柯穎、梁永棋、黃楊鈿甜、董思成聯手打造溫馨歡樂的古裝愛情喜劇。

▲《五福臨門》卡司包含盧昱曉、王星越、倪虹潔、劉些寧、陳鶴一、吳宣儀等。（圖／Netflix提供）

▲《五福臨門》卡司包含盧昱曉、王星越、倪虹潔、劉些寧、吳宣儀等。（圖／Netflix提供）

其中，在《墨雨雲間》飾演肅國公而爆紅的王星越，本次在劇中飾演京城有名的有錢地主柴安，對於《五福臨門》即將與大家見面，他向台灣觀眾表示「非常感謝大家的支持，相信《五福臨門》一定會給大家帶來不一樣的感受，希望大家能夠喜歡這部輕鬆愉悅的合家歡作品，敬請期待吧！」

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▲《五福臨門》王星越戀上盧昱曉。（圖／Netflix提供）

▲王星越在《五福臨門》飾演京城有名的有錢地主柴安。（圖／Netflix提供）

而在《雲之羽》以上官淺一角讓人留下深刻印象的盧昱曉，此次飾演酈家三娘子康寧，她也向台灣觀眾分享心情「《五福臨門》不論是造型還是場景，都非常考究，風格也是十分的歡樂喜慶，希望我們這部劇能得到大家的喜歡。」

▲《五福臨門》王星越戀上盧昱曉。（圖／Netflix提供）

▲盧昱曉在《五福臨門》飾演酈家三娘子康寧。（圖／Netflix提供）

《五福臨門》講述酈家五位相貌出眾的女兒，因為繼承了母親酈娘子的火爆脾氣而被外界戲稱為「酈家六虎」，聲名遠播。然而，母親憂心她們在老家洛陽難以找到合適的婚配，便決定舉家遷往繁華的汴京，希望為女兒們尋覓理想的夫婿。

▲《五福臨門》。（圖／Netflix提供）

▲《五福臨門》即將上線。（圖／Netflix提供）

六位性格各異的女子一邊創業，一邊展開尋夫婿之旅，過程充滿曲折與趣味，讓人捧腹大笑的同時也展現了濃厚的親情與成長故事。其中由盧昱曉所飾的酈家三女兒「三娘」在汴京城中遇到了歡喜冤家「柴安」（王星越飾），兩人因經營對門酒樓互搶生意而互看不順眼，便展開一連串爭鋒相對、相愛相殺的浪漫故事。

▲《五福臨門》。（圖／Netflix提供）

▲《五福臨門》即將上線。（圖／Netflix提供）

盧昱曉形容三娘「有勇有謀，扛得起擔子，撐得起場面，對得起內心，是繼承了酈女士（倪虹潔飾）美好品質的酈家行三的康寧。」王星越則稱他飾演的柴安是非常有商業頭腦的創二代「他精通人情世故，性格卻非常細膩溫柔，在遇到問題的時候總是第一個站出來維護家人朋友，而且很善於換位思考；出身富裕但不紈絝，三觀也很正的一個好青年。」

盧昱曉自認和角色三娘性格有些相像「三娘是個聰明且很多想法的人，她一旦有了想法就會雷厲風行的去做。和三娘相比我本人就會比較『淡』一些，但相同的是一但有自己非常想要做的事，那麼我也會努力爭取。」

▲《五福臨門》王星越戀上盧昱曉。（圖／Netflix提供）

▲《五福臨門》王星越戀上盧昱曉。（圖／Netflix提供）

王星越在復仇古裝劇《墨雨雲間》以「肅國公」一角圈粉無數，對此這次則飾演京城有名的有錢地主柴安，他表示感謝大家對蕭蘅的喜愛，並分享道「兩個角色其實有一些相似的地方，比如都很重感情，在意身邊家人朋友的感受，願意為大家解決問題；面臨的挑戰也都有，相比之下柴安面臨的問題也是我們普通人會遇到的，思考的方向是一致的，而且生活也比較貼近現在。」

問及自己最喜歡《五福臨門》這部戲的哪個部分，盧昱曉表示「我很喜歡我所飾演的三娘這一角色，和跟娘、姐妹們相處的劇情。每個家人都有鮮明的性格，所以要用不同的方式去和每個人相處，情感的建立上我相信會讓大家有真實性和代入感。」王星越則說「我很喜歡大家湊在一起解決問題和吃飯的部分，彷彿真的回到那個溫馨風雅的朝代，我們也真的變成了故事裡的一家人，燈火可親，家人相伴。」

▲《五福臨門》。（圖／Netflix提供）

▲《五福臨門》即將上線。（圖／Netflix提供）

飾演酈家大家長的倪虹潔出演過不少電視劇、電影，2020年因在影集《摩天大樓》中飾演Angelababy的母親而被更多觀眾熟知。此次在《五福臨門》成為五位女星的媽媽，她直呼「酈娘子是是我演過的這麼多角色中，母性光環最為強烈且堅韌的母親！」形容角色不僅要面對生活的種種挑戰，還要保護和培養她的五個女兒健康成長，舉家遷移到汴京的艱辛，酈娘子始終微笑著面對苦難，在與五個女兒的相處中，她既有嚴格的教導，也有母親的慈愛，總是把自己放在最後一位，是一位有著很大羽翼的媽媽。

倪虹潔更分享「現實中我們家的貓貓陪我在劇組期間生了5隻小貓，感覺像是收到了特別的禮物，現在看到貓貓們還會想起我的女兒們，很想她們。」並喊話五位女兒要好好照顧自己，保重身體。

▲《五福臨門》。（圖／Netflix提供）

▲《五福臨門》即將上線。（圖／Netflix提供）

而劇中聰慧穩重、外剛內柔的酈家大娘，由近年在戲劇作品上有亮眼成績的劉些寧所飾演，過去以《寧安如夢》中清新脫俗、美豔動人的沈芷衣為大眾所熟知；飾演她妹妹二娘的吳宣儀，則是從選秀節目《創造101》出身，本次在《五福臨門》中飾演五位姐妹裡唯一出嫁、對夫婿管教甚嚴的酈家二女兒；兩位近年來在戲劇圈逐漸展露頭角，不但演技在線，更展現不同於以往的面貌，讓粉絲直呼超期待。

▲《五福臨門》王星越戀上盧昱曉。（圖／Netflix提供）

▲《五福臨門》即將上線。（圖／Netflix提供）

本次劇中多了許多妹妹，提及和她們合作的心情，劉些寧分享「我們劇組每個人都很可愛，也是第一次和這麼多的同齡姐妹一起拍戲，不僅戲內，戲外也十分歡快。倪虹潔老師像我們的大家長，跟老師合作也能學到很多拍戲的經驗。我們5個姐妹性格都不一樣，在一起拍攝也特別有意思，大家相處起來就像一家人一樣，很快樂很溫暖。」

▲《五福臨門》王星越戀上盧昱曉。（圖／Netflix提供）

▲《五福臨門》即將上線。（圖／Netflix提供）

吳宣儀也同樣表示「劇組的氣氛非常愉快，大家拍戲時一起嘻嘻哈哈、分享食物、討論角色，是一次很輕鬆快樂的拍攝體驗，希望大家可以喜歡這部幸福和樂的劇。」

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