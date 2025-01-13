獨／《角頭》張再興「告白女星」結局GG了　單身5年王識賢當媒人

記者黃庠棻／台北報導

男星張再興演過台劇《阿叔》、《誰是被害者》、《村裡來了個暴走女外科》，在2018年時以《角頭—浪流連》的「宗保」一角入圍第55屆金馬獎「最佳新演員」，2024年角頭宇宙推出《角頭—大橋頭》，破億票房又讓他的精湛演技受到關注，而他接受《ETtoday星光雲》專訪時，透露曾因講話搞笑，告白被打槍。

▲張再興演出《誰是被害者2》獲得好評。（圖／記者周宸亘攝）

張再興在《阿榮與阿玉》劇中暗戀女神韓瑜，被問到現實生活中是否接受姐弟戀，他不改幽默個性「當然可以啊，有個姐姐多好」，但談到理想型時他思考了許久，坦言「還是個性合得來最重要」。

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▲張再興在電影《角頭－大橋頭》演出受到觀眾喜愛。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，張再興透露目前單身已有5年多之久，身邊的親友包含王識賢、張睿家都希望他趕緊脫單，每次見面都會開玩笑要介紹對象給他，經紀人也在一旁笑說「全世界的人都比他還著急」。

▲張再興單身許久，連王識賢都開玩笑要當媒人。（圖／翻攝自Facebook／張再興）

講到感情，張再興透露所有的戀情都是自己主動追求，笑說「一輩子沒有被送過早餐」，坦言自己個性不太正經，曾有過被告白結果遭到女方以「你在開玩笑吧」回應的經驗，還自爆對方也是演員，當下他趕緊幫自己找台階下，說道「我跟人家打賭，賭輸了啦」來圓場。





▲張再興曾告白某位女演員，結果被回「是在開玩笑吧」。（圖／翻攝自Facebook／張再興）