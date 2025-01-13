朱軒洋宣告復出「沒人要搭檔主持」！一聽是他全拒絕　10個月沒工作

圖文／鏡週刊

演員朱軒洋去年爆出和歌手吳卓源、網紅Cindy的三角戀，除了和兩女都結束關係，工作也停擺了10個月，可謂人財兩失；經過沉潛修復心情後，據悉，朱軒洋將藉著實境秀《花甲少年趣旅行》復出試水溫，然而搭檔名單中的資深藝人一聽到要跟他合作就推辭，已受到教訓尚且年輕的他，復出之路走得頗為顛簸。

朱軒洋感情處理出了大包，和淪為小三的吳卓源二人，從竄起之勢的新星跌入谷底，隨著吳卓源推出全新EP宣布向前走，朱軒洋停滯的事業也露出了曙光，傳出他將搭檔在《天橋上的魔術師》合作過的金鐘最佳新人盧以恩，錄製實境秀《花甲少年趣旅行》最新一季。

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▲朱軒洋（左）是竄紅最快的男演員之一，在許多夯劇中都有他的演出，在《此時此刻》中也是第一集的男主角。右為徐黛玲。

形象硬傷 妹仔不在乎

該檔節目主打「跨世代明星旅遊節目」，每集都會邀請兩位年近花甲的資深藝人和兩位「少年組」的新秀結伴旅行，幕後人士透露，被列出潛在名單上的資深藝人，一聽到要和朱軒洋合作，就紛紛婉拒，擔憂失焦不願和他同框，因此「花甲組」的搭檔人選，花了一番功夫才找到。

倒是「少年組」的新秀人選，不介意朱軒洋的緋聞，幾乎都是立刻同意接演，最後由和朱軒洋有相當淵源的女演員盧以恩出線，也顯現出演藝圈的世代差異。

▲《花甲少年趣旅行》找來不同年齡層的藝人搭配出遊，呈現出獨特看點。左起為李銘順、苗可麗、林輝煌、阿喜。（翻攝自《花甲少年趣旅行》臉書）

由於朱軒洋以《黑的教育》獲得金馬獎最佳男配角；盧以恩也曾以《人生劇展—青苔》獲得金鐘獎最佳新人，雙金組合被認為相當有看頭。

朱軒洋雖然以演員出道，且演技備受肯定，但去年他和好友曾敬驊跨界主持實境節目《二呆流浪記》反應不錯，朱軒洋在節目中極度「尬感」又真實的表現，呈現出意外好看的節目效果，原本要再推出第二季，卻因緋聞事件而火速遭砍；而話題劇《村裡來了個暴走女外科2》，也可能被王大陸取代。

▲朱軒洋（左）和好友曾敬驊（右）合作實境節目《二呆流浪記》，兩人真誠模樣頗受讚賞，還入圍金鐘節目獎。

吐露心聲 近況不大好

去年風波後，朱軒洋出席電影《愛情城事》映後對談吐露心聲，坦承近況不好「感覺滿不真實的」，反倒獲得電影監製曾寶儀鼓勵：「你是很厲害的演員，我拜託你繼續演戲。」朱軒洋失去的工作越多，越顯出他在出事前的聲勢有多紅，如今必須加倍努力，才能將錯過的機會找回來。

▲朱軒洋（左）演出《村裡來了個暴走女外科》大受歡迎，但第二季將擦身而過。右為蔡淑臻。

對此，播出《花甲少年趣旅行》的東森電視台回應：「目前第十季已經開錄，但名單還在調整中。」



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