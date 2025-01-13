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SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像金希澈隸屬於團體Super Junior，他2006年曾發生嚴重車禍，身體有12處負傷，腿部更進行了植入7支鋼釘的重大手術，後來留下後遺症，他過去宣布暫停參加團體舞台活動。事實上，他早被判為殘疾人士4級（此為韓國醫療法等級），怕歌迷擔心並未對外公開，12日首度在節目上坦言「我沒有對外說過，我本來就被判為是殘疾人士」。

▲▼SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯。（圖／翻攝自SBS）

▲SJ金希澈被警告2025年需要注意的月份。（圖／翻攝自SBS）

金希澈12日在節目《我家的熊孩子》算起流年，遭到對方警告要小心2025年的7月「可能會骨折或是哪裡斷掉，那就真的很有可能變成殘疾人士了」，他表情震驚、隨後開口坦言：「我沒有對外說過，其實我本來就被判為是殘疾人士。」

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▲▼SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯。（圖／翻攝自SBS）

▲SJ金希澈7月要注意骨折意外。（圖／翻攝自SBS）

事實上，金希澈早在2006年就發生過嚴重車禍，當時在鬼門關前撿回一命，雖然活了下來，但也因為負傷過於嚴重，被判為殘疾人士，「10年前被判為是殘疾人士等級，被通知去領貼在汽車前貼的（殘疾人士）貼紙，卻因此下定決心『我要更活躍地活』，所以突然就燃起一股傲氣，沒有領到貼紙就回來了，因為我不想承認生病的事。」

▲▼SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯。（圖／翻攝自SBS）

▲SJ金希澈承認其實已經被判定為殘疾人士，但他並未刻意對外講。（圖／翻攝自SBS）

金希澈怕粉絲擔心，並未刻意提及此事，看在眼裡的媽媽卻格外心疼，當他再次提及此事，金媽媽忍不住流下眼淚說：「那時候他行程很多，現在想起來就會哭，都骨折了，大腿還打鋼釘，他說只要站到舞台上就會很痛。」不捨兒子過去經歷的辛苦。

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