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女星突口吃、自律神經失調急就醫！玥熹驚罹「中度微笑型憂鬱症」

記者陳芊秀／綜合報導

女星玥熹（原藝名夏乙薇）以其活潑開朗的個性，經常出現在各大綜藝節目中，深受觀眾喜愛。而她昨日（12）發長文透露自己罹患中度「微笑型憂鬱症」，並伴隨口吃症狀、自律神經失調等問題。她寫下自身經歷，鼓勵其他同樣受到此疾病困擾的人：「我們都可以慢慢變得更好！」

▲▼玥熹驚罹「中度微笑型憂鬱症」。（圖／翻攝自IG）

▲玥熹發長文，透露自己患有「中度微笑型憂鬱症」。（圖／翻攝自IG）

玥熹坦言，自己正面對中度「微笑型憂鬱症」及嚴重的自律神經失調。儘管身心健康受到了挑戰，但她依然充滿正能量地表示：「這些都無法阻礙我前進的腳步。夢想與目標始終在我心中閃耀，我會勇敢追尋屬於自己的樂園。」她回憶起去年父親突然離世後，接連經歷葬儀社一連串離譜事件，她幾乎未曾給自己片刻喘息。她寫道：「我要處理父親的後事，還要處理因葬儀社偷拍而上新聞的事，當時開了記者會，還要打官司，又要工作。什麼都自己一個人來。」這些壓力讓身心負擔越來越沉重。

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直到某天，玥熹察覺自己開始出現口吃和結巴的症狀，才意識到情況的嚴重性，就醫後得知罹患中度憂鬱症，屬於「微笑型憂鬱症」患者。她說：「我一直都有猜想，我可能患有一點憂鬱症之類的，只是沒想到我有這麼誇張，甚至到中度，還自律神經失調。」

▲▼玥熹驚罹「中度微笑型憂鬱症」。（圖／翻攝自IG）

▲玥熹發現自己說話口吃、結巴，就醫才得知自己中度憂鬱症。（圖／翻攝自IG）

或許因為經歷了生離死別，玥熹被逼迫快速成長，看待生死變得坦然，選擇默默承受所有的痛苦，「因為這樣，我一直希望帶給這世界更多的愛與溫暖，也希望這世界能有更多的善與愛。」同時，她也引用一段話，「善良，是一種選擇，但也要懂得保護自己。別因為自己的善良，成為了讓人好欺負的對象」。她長文附上照片，透露自己自律神經年齡落在65至70歲，文末不忘感謝一路上幫助自己的人。

▲▼玥熹驚罹「中度微笑型憂鬱症」。（圖／翻攝自IG）

▲玥熹自律神經失調。（圖／翻攝自IG）


【玥熹全文】

我是中度「微笑型憂鬱患者」
&我的自律神經嚴重失調

但我知道這些都是可逆的
只要用對方法，慢慢練習都可以恢復健康的身心狀況

我知道自己生病了，但這些都不會阻礙我前進的腳步
夢想與目標始終在我的心中發光我勇敢追逐我心中的樂園

希望我的故事，能鼓勵正在與疾病奮鬥的你（妳）們
我們都可以慢慢的變的更好
因為你（妳）並不孤單，你（妳）也不是一個人

每當覺得走不下去時，都會告訴自己：「活著就會有希望」
總有一天，我們一定能笑著講出這些故事

自從我父親在去年無預警的離開後
我都一直處在一個極大的壓力之下
我連父親最後一面都沒有見到

還記得去年的2/14，我接到父親的號碼打來
當時電話的那頭，是個女生的聲音。
她說：
「喂？妳是林嘉付的女兒嗎？妳父親走了」
我一開始還以為是惡作劇電話。
我當時腦中一片空白，身體不自覺地顫抖
對方重複跟我說了幾次醫院的地址
我依舊連話都說不清楚，無法思考，也沒辦法記下地址。
最後只能把手機交給哥哥。然後換上衣服前往基隆的路上

從台北到基隆少說也要30分鐘以上。
在趕去醫院的路上，又接到醫院來電說
：「妳父親有急救回來，有心跳但沒有意識」
那整整一個禮拜，我只能無力的獨自一個人守在加護病房外。
我就這樣睡在醫院的樓梯間，除了上廁所外，我哪都不去。
就連家人在探病時間來，要帶我去附近吃飯，我都不要。

接著就是碰到葬儀社一連串離譜失誤的發生。
這中間，我從來沒有在任何社群軟體上透露過父親的事。
我身心靈的壓力都非常的大。我沒有辦法接受父親這樣的離開。
我要處理父親的後事，還要處理因葬儀社偷拍而上新聞的事
當時開了記者會，還要打官司，又要工作。
什麼都自己一個人來。
（我沒有經紀公司跟小幫手，所有東西都是自己對接，自己用）

我完全沒有給自己喘氣的時間。
我的工作性質又是需要很高能量的狀態
我就這樣⋯讓自己一直處在極大的壓力下
不知不覺，我的神經年齡就變成了一位老太太呢

會知道自己是「微笑型憂鬱患者」
是因為直到有一天我開始嚴重的口吃
我講話超級結巴，連一句話我都無法好好的講
去看了醫生才知道原來我是「中度微笑型憂鬱患者」

我一直都有猜想，我可能患有一點憂鬱症之類的
只是沒想到我有這麼誇張，甚至到中度，還自律神經失調。

什麼是自律神經？
如果把我們的身體比喻成車子
交感是油門，副交感則是踩煞車。
我的副交感神經極低到一個不行。
表示我身體一直在踩油門，沒有煞車。
所以對我而言「放鬆是需要練習的」

因為父親的離開，迫使我快速的成長
也明白了在生死面前，什麼事都是小事
這世界也沒有任何一個人能代替你承擔痛苦
也因為這樣，我一直希望帶給這世界更多的愛與溫暖
也希望這世界能有更多的善與愛

曾經有朋友跟我說，覺得我很像小女孩
沒有被社會洗禮過，但當他認識我久了後，才知道
我不是沒有社會化，我也不是不知道人性的險惡
而是我選擇了用善與愛去面對這個世界而已

「善良，是一種選擇，但也要懂得保護自己。
別因為自己的善良，成為了讓人好欺負的對象」

這些是我最近很有感觸的一段話。
與你們分享

#謝謝這一路上幫助我的每個人
#你們都是我生命中的小天使

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