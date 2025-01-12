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愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）愛情、事業雙豐收，不僅自創素麻辣鍋品牌，更在2022年宣布嫁給圈外15年好友，去年年底剛辦完婚禮的她，今（12）日突然在社群發文PO出與老公鞠躬道歉的照片，坦言近期素麻辣鍋品牌因供應不足而造成不便，對顧客表達誠摯的歉意與感謝，「懇請大家能夠再給我們一些時間與耐心，您的體諒是我們最大的動力！」

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

▲愛雅和老公鞠躬道歉。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

愛雅坦承，由於堅持使用天然食材並透過手工熬煮來保持食品的純粹風味，這使得生產過程耗時且繁瑣，導致無法迅速滿足市場需求。面對顧客的不滿與回饋，愛雅及其團隊已採取多項措施來改善情況。她透露，公司已擴大生產線並加快產能，承諾在10日前接受的所有訂單將於21日前陸續完成出貨。

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▲▼愛雅。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

▲愛雅去年年底舉辦婚禮。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

此外，愛雅介紹品牌新的預購模式，主要在優化訂購流程，並保證春節後能按訂單順序遞送產品給顧客。愛雅對未能成功購買產品的粉絲表達歉意，並承諾未來將增加生產力，讓更多消費者有機會品嚐到他們的產品。事實上，愛雅去年12月27日舉辦婚禮，她不僅席開29桌宴請各方友人，還特地安排跳舞環節，只不過因為穿得太低胸，加上興奮狂跳的關係，衣服多次往下滑，畫面曝光後掀起不小討論。

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愛雅, 結婚, 張艾亞

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