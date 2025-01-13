富邦尾牙「抽獎玩法臨時變了」！員工嗨爆 曾寶儀急確認：快嚇死

記者潘慧中／綜合報導

曾寶儀口條流利、反應機智，吸引不少工作找上門。日前剛結束富邦高雄場尾牙的主持工作，事隔半個月，她登上台北場尾牙的舞台，結果加碼抽獎的環節，讓她直呼驚險，「我們主持在台上快嚇死了！」

▲曾寶儀主持富邦尾牙。（圖／翻攝自Instagram／bowie0221）



曾寶儀11日在社群網站有感而發地說，每年主持完富邦尾牙才會有圓滿的感覺，更不用說今年的規模盛大，共有一萬六千人參與，活動場地覆蓋南港展覽館的兩層樓，包含公益演出、員工表演以及緊張刺激的加碼抽獎，現場氣氛熱烈非凡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曾寶儀每年主持完富邦尾牙才會有圓滿的感覺。（圖／翻攝自Instagram／bowie0221）



令曾寶儀印象深刻的是在抽獎環節時，大董再度挑戰她的心臟，原定中獎率4成的抽獎活動，因對方不喜歡此數字，臨時決定將中獎率調高至5成，「搞得我又要再次確認，把麥克風交給他說你自己說，我不負責任喔！然後他又調皮地把球丟給二董。」

▲▼曾寶儀謝謝搭檔阿努、Travis和蓁蓁。（圖／翻攝自Instagram／bowie0221）



事後，曾寶儀特地感謝富邦以及所有台前幕後的工作人員，並對搭檔阿努、Travis和蓁蓁表達感激，「樓上樓下連線太不容易了」，幸好所有人都克服困難，活動也因此順利落幕。

曾寶儀IG全文：

又一年

每年都要主持完富邦的謝年會才會覺得這一年圓滿了

一萬六千人

南港展覽館兩層樓

Double 的公益演出

Double 的員工表演

加上驚險的加碼抽獎

（對，繼高雄後，大董再次挑戰主持人的心臟。提詞器明明大大寫著中獎率四成，他說不喜歡「四」這個字，加碼變成五成中獎率。搞得我又要再次確認，把麥克風交給他說你自己說，我不負責任喔！然後他又調皮地把球丟給二董 大家都很開心，我們主持在台上快嚇死了）

謝謝富邦

謝謝台前幕後所有工作人員

謝謝我的搭檔阿努Travis蓁蓁

樓上樓下連線太不容易了

我們明年見囉！