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直擊／Wanna One天天叫宵夜　朴志訓練腹肌：我忍得痛苦

記者吳睿慈／台北報導

南韓限定團體Wanna One於1月結束活動，成員朴志訓隨後積極展開個人見面會巡演，他1日率先抵台接受媒體訪問，親切用中文「大家好，我是朴志訓。」向粉絲打招呼，展現超高配合度，關於Wanna One的問題全部都答，還提起過去的宿舍生活，他曾因為成員一直叫宵夜外送，在打造腹肌期間忍不住破戒吃美食，「這個對教練要保密」！

▲▼Wanna One朴志訓放送愛心、撒嬌pose。（圖／記者張一中攝）

▲▼Wanna One朴志訓放送愛心、撒嬌pose。（圖／記者張一中攝）

▲▼Wanna One朴志訓記者會。（圖／記者張一中攝）

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朴志訓為了實現與粉絲的承諾，努力打造精實腹肌，他分享健身秘訣「要多攝取蛋白質，只能吃沙拉，並且要忍住最愛的炸雞。」但一想到與粉絲的約定，他就會默默放下筷子。不過，熱愛吃美食的他，坦言過去跟Wanna One合宿時，成員非常喜歡吃宵夜，「我在運動的時候，他們會叫一些炸雞、披薩、雞爪，味道一直飄來，真的忍得很痛苦。」

▲▼Wanna One朴志訓喜愛吃美食，但因為要打造腹肌忍得很痛苦。（圖／記者張一中攝）

▲朴志訓喜愛吃美食，但因為要打造腹肌忍得很痛苦。（圖／記者張一中攝）

運動初期時，朴志訓曾經破戒，他聲音突然變小表示「對，我有偷吃。」有一次練了整天舞，他只有吃水果沙拉，因此沒有忍住，「我有吃了炸雞，但我吃了很多喔！這件事教練不知道，這是秘密。」

▲▼Wanna One朴志訓記者會。（圖／記者張一中攝）

▲朴志訓是Wanna One中第一位solo訪台的成員。（圖／記者張一中攝）

朴志訓熱愛美食，唯獨討厭花椰菜，他1日接受訪問時親口解釋原因，「我其實也不知道為什麼討厭，可能是長相跟口感都不合我的胃口，對於花椰菜感到很抱歉，這是現實問題。」此趟來台，他一抵台就先吃了火鍋，還奇特表示「我最喜歡吃醬料的香菜」，展現喜愛飲食的獨特性。他明日將在台大體育館舉辦見面會，還有零星票券可購買。

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