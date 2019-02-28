《宮》斯文男星逼女友墮胎　龜縮2天現身：我的種我負責！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男演員金楨勳2006年主演《宮》李律一角，長相斯文有禮，成為觀眾喜愛的男二。怎料，他26日遭前女友控訴被逼墮胎，經紀公司當天信誓旦旦表示「確認立場後會發出聲明」，卻就此消失，直到28日才首度回應「他曾表示會負起責任」。

▲《宮》金楨勳被爆逼女友墮胎，神隱2天才現身。（圖／翻攝自《宮》劇照）

根據韓媒報導，金楨勳前女友A女主張，發現懷孕之後與金楨勳發生嚴重爭執，男方為了維護自己的形象，要求她進行人工流產。由於她的房子租期將至，金答應幫她出房屋保證金韓幣1000萬元（約台幣27萬台幣）以及每個月月租，怎料，金楨勳只拿出韓幣100萬元（約台幣2.7萬元）便斷絕聯絡，A女一氣之下，在21日向首爾中央法院提出告訴。

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▲金楨勳過去主演《宮》爆紅。（圖／翻攝自網路）



墮胎報導刊出後，金楨勳的暖男形象掃地，神隱2天後，他28日晚間首度透過經紀公司發言，當初是透過友人口中得知前女友懷孕的消息，他多次向友人表達「如果是我的小孩，我就會負起責任。」但中間傳達出現誤會，才導致今天這種局面，目前正在積極與女方協商，希望尋找圓滿的解決方案。不過，經紀公司也強硬表示，若出現關於這次事件的虛假傳言，將採取法律責任控告。