《101》第4季「逼簽5年合約」　韓網爆氣：Wanna One呢？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣選秀節目《PRODUCE 101》打造出I.O.I、Wanna One、IZ*ONE等團體，實境比賽即將在4月播岀第4季，節目未播先熱。韓媒27日爆料，節目組要求簽「5年合約」，創下前面3團的合約最長紀錄，網友一片傻眼「2年半就夠了」、「5年也太長」、「那I.O.I、Wanna One呢」。

▲《101》第4季爆必須簽5年合約。（圖／翻攝自韓網）



《PRODUCE 101》第4季開播在即，韓媒27日卻爆出製作組將與練習生簽訂長達5年的合約，前面2年半專注於出道團體的活動，後面2年半可以個人solo出道也可另外組成團體出道，合約看起來沒問題，但有網友精準點出，代表5年內的時間，成員收入都得給節目抽成，更有網友提問「成員去當兵怎麼辦」，面對韓網一片反對聲浪，Mnet在27日傍晚出面坦承有5年合約，最後被選出的練習生將在2年半內專注於團體活動。

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▲▼《101》第4季爆要簽5年合約，韓網爆氣。（圖／翻攝自韓網）



I.O.I當時是簽訂1年合約、Wanna One簽訂1年半合約、IZ*ONE簽訂2年半合約，《PRODUCE 101》第4季被爆得簽5年合約，成為節目開播以來最長的合約內容。據悉，一般經紀公司與旗下藝人通常都是簽7年合約，《PRODUCE 101》卻一次簽下5年，證明合約時長確實不短。