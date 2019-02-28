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見面會才30分暴動！　崔振赫消失在觀眾席⋯納豆：找不到人

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣演員崔振赫睽違4年再度於台灣舉辦見面會，28日在台北國際會議中心會粉絲，他以《馬成的喜悅》劇中帥氣打扮亮相，深情唱著《愛情傻瓜》登台，低沉深厚的嗓音擄獲女粉絲。為了回饋粉絲，他秀出親民面貌，特地走入觀眾席祝賀粉絲生日快樂，卻引起一陣暴動。

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

▲崔振赫28日在台舉辦見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

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▲崔振赫給納豆檢查眉間傷口，並沒有留下傷疤。（圖／記者張一中攝）

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

▲崔振赫撩妹。（圖／記者張一中攝）

崔振赫28日在台北國際會議中心會粉絲，使盡全力撩妹，用中文情話告白「做我的戀人好嗎」、「把你的心給我好嗎」，台下尖叫四溢。他為了滿足粉絲卯足全力，現場祝賀228生日的粉絲，親自走下台送花，導致觀眾蜂湧而上包圍他，紛絲趁勢握手、合照，見面會開始才30分鐘發生「大型暴動」，納豆驚慌直呼「找不到人了」。

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

▲崔振赫下台祝歌迷生日，引起一陣暴動。（圖／記者張一中攝）

見面會現場以師奶粉絲居多，觀眾被抽上台都相當積極，其中一個學習體育課的環節，崔振赫抽出4位幸運觀眾上台，他教導女粉射擊，對方立刻演出中槍的樣子，台下大喊「我們也想要（被射）」，應觀眾要求，他向台下掃射一遍，左方至右方都照顧到，畫風瞬間歪掉。

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崔振赫, 馬成的喜悅, 皇后的品格

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