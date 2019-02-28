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勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

記者吳睿慈／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利近來遭捲入性招待、毒品交易等醜聞，為了證明清白，他27日晚間9點（台灣時間8點）親赴警局接受調查，歷經8個小時半的偵測，他在28號凌晨5點半（台灣時間4點半）離開警局，臉上佈滿憔悴神情，面對媒體追問，他正面回應「不論是何時叫我來，我都會誠實地接受調查」。

▲▼勝利遭審8hr憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻（圖／翻攝自naver、OBS、chosun）

▲勝利28日早上結束調查，神情憔悴。（圖／翻攝自OBS）

勝利28日凌晨5點半左右邁出警局，臉上掛著暗沈黑眼圈，看得出來已經精疲力盡，他表示，已經接受所有相關調查，尤其是毒品的毛髮檢測，任何一個該調查的部分，他都展現最高配合度，「現在大眾雖然對我很不滿，但我也希望能儘早揭開事實，盡了全力配合，不論是何時叫我來，我都會誠實地接受調查。」

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▲▼勝利遭審8hr憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻（圖／翻攝自naver、OBS、chosun）

▲▼勝利主動接受調查，還是被韓網罵翻天。（圖／翻攝自naver、OBS）

▲▼勝利主動接受調查，還是被韓網罵翻天。（圖／翻攝自naver、OBS、chosun）

據韓媒報導，勝利當晚接受第一輪毛髮檢測，初步結果為陰性（沒有吸毒嫌疑），剩下相關的證據將轉交給「國立科學調查院」緊密調查，結果最快在1、2週後出爐。然而，勝利離開警局後，大眾並未因此放過他，新聞下方留言充斥負面字句「無法相信警方的調查結果」、「你當然沒吸毒，因為你是餵毒的人」。

▲▼勝利遭審8hr憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻（圖／翻攝自naver、OBS、chosun）

▲YG 28日一早找來銷毀文件的貨車。（圖／翻攝自chosun）

此外，又有媒體獨家直擊，YG在28日清晨7點左右叫來2輛文件銷毀貨車，除了一般文件外，還有疑似有手機、電腦等物件。對此YG表示，是每月都會進行的定期文書清理。

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