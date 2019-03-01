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朴有天前未婚妻：我給過你機會！　崩潰控他買春、打女人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名男星朴有天曾陷入性交易醜聞，他隨後認愛陪伴度過低潮期的女友黃荷娜，兩人一度論及婚姻，但這段情在2018年情逝。怎料，兩人分手半年多，女方28日突在IG控訴「我遇到錯的男人」，內文直指「我真的忍了很久，今天要把他所做的事一切都公開。」字字句句明顯是針對朴有天所寫下，再度引起譁然。

▲黃荷娜、朴有天曾有一段情，如今女方指控「遇到一個錯的男人」。（圖／翻攝自JYJ臉書、黃荷娜IG）

▲黃荷娜、朴有天曾有一段情，如今女方指控「遇到一個錯的男人」。（圖／翻攝自JYJ臉書、黃荷娜IG）

黃荷娜28日突在Instagram自爆，遇到一個錯誤的男人，導致自己各種事情都經歷了，內文直指他把經紀人叫來，闖禍後卻逃跑了，男方的經紀公司、家人還企圖把她變成加害者，她爆料「這段時間他強制得逞許多沒有力氣、無法反抗的女性，但我不是！」指控男方性交易、虐待動物、打女人、詐欺。

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黃荷娜文內忿恨寫下「我給了你很多時間、很多次機會，雖然寫下這些字句我會後悔，但是眼睜睜看著那個人若無其事地活動，然後把我變成罪人，我實在忍不下去了。」文章最後幾段，她也坦言「如果我有做錯的事，我願意受罰，但你一輩子都受罰吧！到底是誰把你毀了我也不知道，這次連經紀人好像也是一夥的。」最後痛心表示：「我曾經多麼相信你、把真心全給了你、還幫你隱瞞錯誤，我昨天晚上分明就給了你機會，你卻背後捅我一刀。」

▲朴有天退伍後恢復正常活動，日前曾來台舉辦見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲朴有天退伍後恢復正常活動，日前曾來台舉辦見面會。（圖／記者李毓康攝）

這段IG文章在韓網發酵，登上各大版面，黃荷娜文中都是用「他」統稱男方，並未指名道姓，但所有內容都指向朴有天過去陷入的謠言，也讓朴有天粉絲無奈表示「又中槍」，但也有一派人要求真相，對此，朴有天的經紀公司暫無回應。

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朴有天, 朴有天未婚妻, 黃荷娜

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