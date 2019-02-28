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直擊／剩下4集消失！　崔振赫封口不提《皇后的品格》

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員崔振赫近來主演《皇后的品格》羅王植一角廣受台灣劇迷喜愛，但劇終情也散，他身為男主角，卻缺演剩下4集，最後遭編劇賜死，連殺青慶功宴都沒現身，在韓被熱烈討論。他28日在台舉辦記者會見媒體，疑似擔心戲劇話題再度登上熱搜，一句話都沒談到《皇后的品格》。

▲▼崔振赫28日在台舉辦見面會前先舉辦記者會。（圖／記者張一中攝）

▲崔振赫28日在台舉辦見面會前先舉辦記者會。（圖／記者張一中攝）

崔振赫睽違4年再度來台舉辦見面會，他親切地表示「很開心也很感謝」，主持人納豆傳授本土味十足的台語問候「林北回來了」，他乖乖照做喊著「林北回來了」、「愛你愛得要死」，超man的腔調，逗笑全場記者。

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▲崔振赫與納豆形成最萌身高差比例。（圖／記者張一中攝）

▲崔振赫與納豆形成最萌身高差比例。（圖／記者張一中攝）

談起有沒有想與哪位台灣演員合作？他2014年曾與孟耿如合作電影《戀愛吸血鬼》，兩人還有吻戲，但他一時想不起來女方的名字，被納豆調侃：「有點過分，因為你們有拍吻戲喔！但是沒關係，她現在已經是別人的了，今天本來是佼哥要來主持，但他生氣了，所以變成我來。」

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

▲崔振赫在台隻字未提夯劇《皇后的品格》。（圖／記者張一中攝）

剛結束《皇后的品格》拍攝，該劇收視率表現亮眼，但劇組自行宣布延長4集拍攝，導致崔振赫礙於見面會行程無法參與，角色最後遭賜死。戲劇大受歡迎，但他28日在記者會上隻字未提《皇后的品格》，僅由主持人納豆輕描淡寫帶過話題。

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關鍵字

崔振赫, 馬成的喜悅, 皇后的品格

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