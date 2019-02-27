勝利醜聞連爆！爆出「極樂越南」吸笑氣助興　身旁辣妹伺候

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣藝人勝利近來紛擾不斷，26日先是被爆出通訊軟體的對話流出，他疑似吩咐合作的商家「叫小姐招待台灣客人」，YG雖全盤否認對話內容，但韓媒27日再度挖出，他2年前在越南夜店遭當地媒體拍攝的照片，疑似吸食「快樂氣球」（笑氣）助興，再度引起軒然大波，對此，YG也再度聲明「向勝利本人確認後，他表示『從來沒吸食過笑氣』。」

▲▼勝利2年前極樂越南，被爆吸笑氣助興，身旁還有妹妹伺候。（圖／翻攝自越南媒體《KENH14》）



請繼續往下閱讀...

根據越南媒體《KENH14》2017年2月刊出的照片，勝利到訪當地時，現身知名夜店，他穿著藍色襯衫與一名女性暢談，該名女性隨後拿出一顆透明氣球（疑為當地夜店盛行的笑氣氣球）給他吸食，全程遭側拍，清楚拍到勝利的五官。這一系列的照片，27日遭韓媒挖出，標題寫著「勝利在越南疑似吸笑氣」。

據悉，笑氣能讓人在1分鐘內突增興奮感，吸食過多會上癮，這種「快樂氣球」於越南夜店等地盛行，但它不違法，因此不少觀光客會到當地一試。

▲韓媒挖出勝利2年前的照片，但YG表示照片無法判斷。（圖／翻攝自越南媒體《KENH14》）



▲勝利糾紛不斷，27日宣佈配合警方調查將進行毒品檢測。（圖／翻攝自YG）



對此，YG認為照片拍得模糊，無法確認就是勝利本人，「我們跟勝利確認後的結果，他說，從來沒有吸過笑氣，對於報導描述的內容感到很冤枉。」此外，勝利連日陷入各種醜聞，27日一早透過經紀公司正式宣佈，很抱歉這幾天造成大眾紛擾，他將配合警方調查，毒品驗尿等檢驗都會測一遍，希望藉此洗清冤屈。