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金香起6歲演溺水、13歲被霸凌　鄭雨盛：妳童年經歷了什麼

記者吳睿慈／綜合報導

由鄭雨盛、金香起領銜主演的動人電影《證人》在韓上映大獲好評，截至25日總票房飆破3.5億台幣，讓超過160萬名觀眾感動落淚。金香起在片中飾演自閉症少女，展現催淚演技，不只鄭雨盛力讚：「河正宇、朱智勛都叫她香起老師，車太鉉還說從沒看她NG過，這次我也見識到了。」連導演都曾為她落淚。

▲▼金香起6歲演溺水、13歲被霸凌　鄭雨盛：妳童年經歷了什麼？。（圖／甲上提供）

▲金香起、鄭雨盛時隔10幾年再度合作。（圖／甲上提供）

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金香起被封為「天才影星」，還被戲稱是「最能吃苦的演員」，年紀輕輕就出道的她，嘗試過各種戲路，6歲時在寒冬裡演出溺水戲、9歲為戲吊鋼絲達6小時之久、13歲飾演被校園霸凌的學生。

▲▼金香起6歲演溺水、13歲被霸凌　鄭雨盛：妳童年經歷了什麼？。（圖／甲上提供）

▲金香起在《證人》裡飾演自閉症的少女。（圖／甲上提供）

此次在電影《證人》裡飾演自閉少女，金香起特地探訪有自閉症孩童的家庭，也參考很多書籍、電影和影片資料，揣摩出不同於常人的語調，用純真的演技深深打動人心，她正向地認為挑戰困難的角色並不是吃苦，「人生會經歷很多事，我只是演出了其中一個，因此而感到幸福。」金香起成熟的發言讓鄭雨盛忍不住驚嘆：「天啊！妳的童年到底經歷了什麼？」

▲▼金香起6歲演溺水、13歲被霸凌　鄭雨盛：妳童年經歷了什麼？。（圖／甲上提供）

▲金香起出道以來演活各種角色。（圖／甲上提供）

《證人》在韓票房大賣，片商特地找來奧斯卡提名強片《我只是個計程車司機》金獎配樂師曹英玉、艾美獎提名指揮家德克布瑞斯聯手打造賺人熱淚的「音樂版預告」，配上電影中最發人深思的一場戲，扣人心弦的特製預告再次逼哭一票影迷。

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