GD遭爆服兵役「休了100多天假」　軍方認：他沒升官

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王G-Dragon（權志龍）2018年2月入伍服役，無奈他自從當兵以來，先是傳出私生活受到騷擾，又爆請假住院，26日再遭韓媒爆料「因請假天數過多，無法晉升為上等兵」，軍方雖替他緩頰「請假天數在陸軍規定之內」，仍引來網民抨擊享有特權，軍中生活紛擾不斷。

▲GD早在2018年2月入伍，26日卻被韓媒踢爆沒有晉升為上等兵。（圖／CFP）



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G-Dragon於26日遭韓媒爆料，同期的隊友幾乎都升官成為上等兵，自他從2018年2月服役時間來算，照理來說應已升成上等兵，卻因休假天數過多無法升官。《Dispatch》加碼踢爆，若以G-Dragon服役的2月26日來算，服役了364天，卻有100多天（包含住院期間）都在軍隊外度過，幾乎佔據三分之一的兵役日子。

▲軍方出面緩假，GD沒升官的原因與休假過多無關。（圖／CFP）



▲韓網友酸YG權利凌駕於法律之上。（圖／翻攝自Naver）



休假日子過多，G-Dragon再度成為網友砲轟對象，留言多半指他享有特權。對此，軍方替他緩頰，「權志龍服役期間共使用了76天假，其中47天是病假，去除病假以外，他的休假皆是按照一般服役士兵的規定假期來休，沒有問題。」但軍方同時也證實，他確實沒有晉升為上等兵，只不過無法升為上等兵的原因跟休假日過多無關。至於GD遭轟有特權，所屬經紀公司YG則是回應「無話可說」。