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勝利極樂派對名單曝光！　「大咖韓女星」緋聞男友也在

記者吳睿慈／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利近來事非不斷，遭捲入性招待、毒品交易等醜聞，調查結果還未出爐，他卻接連遭韓媒爆出「要求正妹作陪」辦趴，報導直指台灣演員K、新加坡演員F、香港富豪T都在場，隨著新聞刊出，各界也開始猜測3名知名人士究竟是誰。

▲勝利▼。（圖／達志影像）

▲勝利接受警局調查。（圖／達志影像）

勝利2017年曾在菲律賓包下高級渡假島開趴，邀請150名左右好友同歡，砸金約新台幣1800萬元，除了機票、住宿全包之外，在派對上還提供高級香檳供賓客享用。然而，報導裡C女加碼爆料「聽說現場有用藥（吸毒），瘋狂、盡情地玩耍。」派對變質成毒趴。

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此外，賓客中分為VIP、一般客人兩種等級，有2位來自台灣的賓客在其中，一位人稱「林太」的被分在台灣VIP第一組，台灣演員K男星被分為台灣VIP第二組，另外還有新加坡F藝人在內，以及香港富豪T某。

▲柯震東被指為是台灣K演員。（圖／翻攝自IG）

▲柯震東被指為是台灣K演員，但經紀公司表示「並非事實」。（圖／翻攝自IG）

報導並未公開幾位知名人士的真實姓名，但有網友比對幾位藝人的IG，找出各種蛛絲馬跡，柯震東曾在2017年12月9日貼出「海龜照」，而勝利也是12月9日在菲律賓開派對，該島別名為「海龜島」，K男令網友直接聯想到柯震東，對此，對此，柯震東公司鄭重：「對於他人傳聞，無法回應，但媒體揣測將公司藝人與毒品活動連結在一起，並非事實，希望報導修正，也請各界不要妄加揣測、胡亂隨意聯想，若再有相關影射，公司將提出告訴。」

▲▼勝利生日趴「權貴名單曝光」　「大咖女星」緋聞男友也在（圖／翻攝自IG）

▲▼至於香港富豪T的身份，有網友掀出就是權寧一，他當時站在後方與勝利合照。（圖／翻攝自IG）

▲▼勝利生日趴「權貴名單曝光」　「大咖女星」緋聞男友也在（圖／翻攝自IG）

不過，還有一位香港富豪T某的身份引起外界好奇，網友再度發揮柯南精神，翻出勝利自己貼出的海灘慶生照裡，清楚可以看到潔西卡緋聞男友權寧一站在後排左側數來第5的位置，T某被指就是權寧一，由於他與女星潔西卡緋聞傳不停，如今遭爆也在場，再度引來一陣喧嘩。

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