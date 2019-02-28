法醫「死了怎麼找我」下秒鬧靈異　謝震武變臉：別鬧了

記者許逸群／台北報導

律師謝震武主持的高點綜合台《震震有詞》，先前錄影傳出巧合到讓人頭皮發麻的事件，如今該集節目播出，正是在談「靈異破案奇談」。來賓們一一分享離奇的靈異破案經驗，其中法醫高大成在分享時，接連發生攝影棚電燈忽滅忽亮的情形，讓謝震武一度變臉苦笑：「導播你們不要鬧了好不好！」

▲法醫高大成分享親身經歷的靈異事件。（圖／翻攝YouTube）

雖然說法律講求實事求是，但對法醫或檢警來說，確實有些狀況無從解釋。法醫高大成先是談論起一宗民國78年的事件，原先看似是起單純的噎死事件，但他卻在夜裡遇到該名死者，讓他又驚又疑惑「死了怎麼找我」。剛說到此，謝震武淡淡地說：「你在講的過程，來賓應該有看到，那盞燈（突然）滅了。」

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▲▼謝震武發現電燈忽亮忽暗。（圖／翻攝YouTube）

不僅如此，節目錄製了好一會兒後，又輪到高大成分享一起經驗。隨後謝震武準備替這案子做結尾時，突然變臉苦笑指著上頭的電燈：「導播你們不要鬧了好不好，那盞燈又亮了。你們真的不要在這個時候那盞燈又暗又亮的好不好！」既是令人害怕但也讓現場來賓們忍不住笑了出來。

▲▼電燈再次作怪，讓謝震武變臉抓頭。（圖／翻攝YouTube）

來賓們一連串的經歷分享，謝震武也表示：「其實打官司過程當中，最常聽到一句就是『證據到哪裡就辦到哪裡』，但是證據如何浮現，這過程很多時候是無法用科學解釋的。」