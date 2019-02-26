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張若凡《走了嗎》2.0出爐！金曲團隊打造「好聲音」

記者許逸群／台北報導

大型選秀《聲林之王》甫落幕，得到好成績的浪Live藝人張若凡，在節目上演唱一曲袁惟仁的《走了嗎》獲得網友廣大迴響，現場導師與觀眾更是被她的演唱情緒渲染到。選秀結束之後，張若凡進錄音室將這首歌曲重新詮釋錄音，將在27日全面數位上架。

▲張若凡。（圖／浪Live提供）

▲張若凡重新詮釋的《走了嗎》即將上架。（圖／浪Live提供）

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這次邀請到金曲團隊重磅打造，由曾獲得金曲獎最佳編曲人的蔡科俊統籌製作、資深編曲人袁偉翔老師重新編曲，《走了嗎》新版本在原有的配置中加入弦樂編曲，讓整首歌聽起來更加豐富優美。而首次與大前輩合作，也讓張若凡格外緊張。

其實，製作老師們一開始接到這個案子都認為難度極高，因為張若凡在節目上的表現情感豐沛，很怕新版本無法超越節目上的影像。直到進錄音室後，老師發現張若凡的聲音可塑性高，更稱讚她是「2019會說故事的好聲音」。

▲張若凡。（圖／浪Live提供）

▲外型甜美的張若凡有著會說故事的好聲音。（圖／浪Live提供）

張若凡透露這首歌與前男友有關，因此當時在演唱時，眼淚也在眼眶中打轉，她想用《走了嗎》給這份情感一個紀念。她回應當初唱這首歌時，是她第一次在比賽當中把所有東西拋掉，在舞臺上「留歌不留人」。

揮別上段感情，張若凡已單身快兩年，現階段將重心全放在工作上。有趣的是，她透露自己如果沒有工作時是個標準大宅女，只會整天待在家，還曾坐在公園發呆，看著路人走來走去，且曾長達兩小時以上，讓旁人笑翻「這不是退休後的生活嗎」。

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聲林, 聲林之王, 張若凡, 走了嗎

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