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「這首歌」曝心中多年陰影　林孟辰跟家人視訊哭了

記者許逸群／台北報導

年僅17歲的林孟辰奪下大型歌唱選秀節目《聲林之王》第一季亞軍，他在比賽結束後接受專訪坦言，起先只想著去海選體驗一回，沒想到一路闖進總決賽，「一開始沒有想說會晉級，後來發現蠻多人對我有期望、很期待我每一次的表現，就開始有壓力了。」

▲▼《聲林之王》選手林孟辰專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林孟辰分享一路走來的心境。（圖／記者湯興漢攝）

林孟辰在節目中總給人動感十足的演出，不過他一回在自彈自唱《接不接受》，雖然過關了，但被向來讚賞他的導師蕭敬騰認為表現未達期望，「第一次被說表演不好，非常挫折，那一陣子很難過。」他透露，這首歌是人生第一首唱給爸媽聽的歌曲，也是他表演路上的一塊陰影。

▲▼《聲林之王》選手林孟辰專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林孟辰私下是個話不多的靦腆男孩，與舞台上給人的感覺差異甚大。（圖／記者湯興漢攝）

林孟辰坦言自知彈唱能力偏弱，以往還曾在表演時失誤，「有了陰影之後就不太拿著吉他自彈自唱，但想要突破自己，可是我沒有表演好，沒有我在彩排與預期中的好。」他一度失落，「為什麼沒有辦法突破這一道關卡？是我練習不夠嗎？我唱歌這麼不好聽嗎？」但他很快清醒「不如我去改變讓老師看到」。

▲▼《聲林之王》選手林孟辰專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林孟辰笑說只有表演時才比較有自信。（圖／記者湯興漢攝）

林孟辰起初參加節目比賽時，家人一度擔心他太辛苦。他感性地說，以前每天都可以看到家人，但比賽期間常往台北跑，不僅犧牲掉陪家人的時間，更別提被身邊的人說「大頭症」之類的話語。他透露，從小很疼他的姑婆前陣子結婚，「她很難過我沒辦法來，開視訊的當下，我已經泛淚了。」

林孟辰跟熊仔合唱《買榜》的那次，他起先會錯意，以為合作導師是吳卓源，因而練了熊仔演唱的部分，兩人在彩排時也發生重大失誤，有不少段落「沒人開口」。他說：「彩排特別糟，覺得不是選我了。但我告訴自己，如果真的選我了，我一定都唱。合作的感覺很棒，畢竟跟神表演是很榮耀的事。」

「我今天能夠從一個平凡人、單純喜歡音樂的小孩子，因為這個比賽我被很多人看到，在我人生值了。」林孟辰說道。至於名次，他淡然地說，其實到比賽後期已不在乎名次，只想把每次演出做好。他期許自己未來補足更好的歌唱能力，以及學習各種樂器，希望能走得更遠。

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聲林, 聲林之王, 林孟辰

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