13歲的Gail到底有何魔力　無法不愛上她的5大理由

記者許逸群／台北報導

來自泰國的Gail Sophicha在選秀節目《聲林之王》發光發熱，僅13歲的她，不僅奪下第四名，更在節目後頒發「人氣票選活動」得到冠軍，一共獲得134萬票。究竟這名小女孩，究竟有什麼魔力讓大家瘋狂地愛上她？無疑就是可愛、努力、貼心、謙虛以及實力！

▲Gail是《聲林》首屆的人氣王。（圖／記者季相儒攝）

Gail因興趣從6歲時開始參與比賽與演出，或許擁有一定的天份，但光就她在《聲林之王》的比賽中，她的付出與努力無需多談。舉凡《你啊你啊》、《心花開》與《漂向北方》，別說是唱中文或台語歌曲，光是背歌詞就足見其難度，甚至可說是到讓人心疼的地步。

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▲Gail雖然中文還不通，但她的溫暖無需靠語言傳遞。（圖／記者林敬旻攝）

每位選手描述Gail都雷同，只要跟她對到眼，她絕對是露出笑容的，也被稱讚是個「可愛的小天使」，無形中讓選手間放鬆，無疑是種貼心。更難能可貴的是，她曾在一次面臨踢館者的賽制中說，「今天的比賽依然是個很大的挑戰，但應該是所有參賽者們最開心的一次，因為我們終於不用互相競爭了。」

Gail在導師合作賽時與許淨淳成為敵手，但她上台前表示，希望兩人可以合唱，而不是比賽。先前還曾有選手間的PK賽制，許莉潔透露，Gail就向她說「我不想跟妳PK，也不想跟大家PK」。張若凡也說，當她要與Gail對決時，首次看到Gail的笑容遺失了一下，可見其善良與貼心。

▲Gail比賽中的歌曲多數都是中文與台語歌。（圖／ETtoday）

每每聊到國內外都有很多她的支持者，Gail總是笑笑地說謝謝大家喜歡她的演出，希望能再繼續進步。當然，她的實力也是有目共睹，她首次在《聲林》舞台的比賽，她帶著效果器演出《HAVANA》，音樂總監阿火老師也給予高度肯定，光是這次的個人秀就足已證明她的實力。

令人讚嘆是，Gail不僅在音樂表現上帶給許多人愉悅，她自身也能享受舞台的演出，且還能在匆忙的比賽中兼顧學業，在上個學期的成績落於A與B之間。同樣的，她的表現讓人佩服，但也讓人心疼，所以要人怎麼不愛這個小女孩呢！

▲Gail與量子娛樂簽約記者會，將正式在台灣發展。（圖／記者林敬旻攝）