一句「我們都在」得知婚變　黃小柔：愛紗只擔心家人難過

記者許逸群／台北報導

愛紗年後與前夫周洺甫爆出離婚訊息，當時陪同愛紗簽字離婚的好友黃小柔今（27日）出席「2019第八屆夢想高飛公益慈善義賣展」活動，她表示對好友的處境相當不捨，提到愛紗與前夫的離婚原因，她則說一切以安慰愛紗為優先，不需在傷口上灑鹽。

▲愛紗與周洺甫在二月離婚。（圖／取自臉書）

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黃小柔表示，知道愛紗個性堅強，所以自己也不便多說什麼，覺得不對勁時只傳了一封簡訊「我們都在」，愛紗才對她吐露婚姻出現狀況。黃小柔說道，「她現在已經漸漸恢復，目前已經恢復了85%。愛紗是個正面觀的人，她只擔心自己的事會影響到家人跟身邊朋友們的心情、她只擔心家人、朋友們跟著傷心難過。」

▲黃小柔心疼好友愛紗。（圖／蒂欣有限公司提供）

愛紗經歷婚變傷痛，黃小柔也在農曆年間不時陪著對方，「現在愛紗的媽媽在、我們這些家人也都在身邊，我們都會陪著她，讓她振作，才可以找到那個屬於她的對的人。」

▲2019第八屆夢想高飛公益慈善義賣展。（圖／蒂欣有限公司提供）

另外，現場「2019第八屆夢想高飛公益慈善義賣展」活動，集結26位藝人及名人一起參與，本次募得的所有善款將不扣任何成本全數捐予財團法人香園社會福利基金會，記者會主持人的黃子佼也有參與這次公益活動，看著自己創作的公益包笑說：「買我的包很超值，是買一送一喔！」