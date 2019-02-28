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noovy吉他手Hank退團倒數！　「最後演出」確定在台北

記者關韶文／台北報導

日系搖滾樂團noovy，最新單曲《SPEED UP》獲選2019日本動畫《ZOIDS 機獸戰記 狂野爆發》主題曲，為台灣第一個樂團演唱日本動畫主題曲。noovy興奮不已深感榮幸，近期勤跑宣傳，同時也是團員Hank的最後一個宣傳期。

▲▼noovy。（圖／伊林娛樂提供）

▲▼noovy為日本動畫演唱主題曲。（圖／伊林娛樂提供）

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▲▼noovy。（圖／伊林娛樂提供）

noovy的4位團員小時候都愛看卡通，長大後演唱動畫主題曲，對他們來說根本是美夢成真。尤其是鼓手Mark和貝斯手JK，Mark說，「我小時候玩《機獸》的玩具，還會跟著哼唱主題曲，這首歌是我目前心目中最愛的歌曲前三名。」

貝斯手JK也是《機獸》粉絲，他說，「《機獸》是我國小2、3年級數一數二喜歡的玩具，10幾年後演唱第三代主題曲，感覺不可思議，前陣子我還重新組裝模型，重溫童年回憶。」吉他手Hank愛看動漫：「我能想像有些小孩聽到這首歌，就會開始召喚《機獸》的畫面！」主唱Shawn小時候吃飯一定配卡通，並跟著電視一起唱，「我會跟著亂哼主題曲，聽到我們是台灣第一個樂團唱到日本的動畫主題曲，特別開心！」

▲▼noovy。（圖／伊林娛樂提供）

▲noovy吉他手Hnak（左二）將在巡演後退團。（圖／伊林娛樂提供）

noovy近期在日本關東、關西、九州展開動畫《ZOIDS 機獸戰記 狂野爆發》主題曲《SPEED UP》宣傳，《SPEED UP》日本3/6、台壓3/8發行實體CD；另《One More Step tour》巡迴演唱會3/31大阪、4/6名古屋、4/13澀谷舉行，5/4台中、5/5台北舉行。當中5/5台北場次，也將會是團員Hank的最後一次合體演出，演唱會結束後，Hank將會正式從團體畢業，相當感傷。

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