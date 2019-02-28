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Baby30歲生日！小海綿「近距離側臉」罕見曝光　同框黃曉明手繪媽媽

記者李玟儀／綜合報導

女星Angelababy在28日迎來30歲生日，老公黃曉明搶在第一時間整點發文慶生，照片裡黃曉明帶著兒子小海綿一起入鏡，父子倆一起畫了一幅圖送給媽媽，徹底粉粹家變傳言。

▲▼黃曉明為Baby慶生。（圖／翻攝自黃曉明微博）

▲▼黃曉明帶著兒子為Baby慶生。（圖／翻攝自黃曉明微博）

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▲▼黃曉明為Baby慶生。（圖／翻攝自黃曉明微博）

從交往到結婚，每年Angelababy生日，黃曉明從來沒有遺漏過祝福，今年依舊在整點時發文，這次他帶著兒子小海綿一起入鏡，父子倆在畫板前，他握著畫筆在白紙上作圖，小海綿小手上也握著筆，低著頭盯著手中的畫筆，成果揭曉，他畫了一個長髮、戴著皇冠的公主，公主的長裙旁邊有幾道橘色的筆跡，被粉絲戲稱為小海綿的親筆簽名。

先前Angelababy和黃曉明不定期會分享小海綿的近照，不過距離上一次小海綿入鏡爸媽照片已經隔了好一段時間，這次難得現身，可以看得出來他又長大了不少，白皙的皮膚、濃密的黑髮，還有著一張圓圓的小臉，乖巧地站在爸爸身邊的模樣，迷倒一片網友，「小海綿的肉肉真的萌到我了。」

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

▲Baby守護兒子對抗酸民。（圖／翻攝自微博）

事實上，從2018年底微博上頻傳黃曉明因補繳不起人民幣10幾億的稅金，Baby急著離婚跑路，連兒子監護權都沒有爭取，不過已經被Baby方面的工作人員，以及素有「中國第一狗仔」之稱的卓偉否認，稱這根本就是網友自己腦補的內容，而Baby本人在接受雜誌訪問中也說，對於婚變傳言不在乎，「別碰我兒子就行。」一家3口用行動粉碎謠言。

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baby, Angelababy, 楊穎, 黃曉明, 小海綿

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