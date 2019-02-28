《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

記者李玟儀／綜合報導

台灣赤燭遊戲公司所製作的《還願》掀起熱潮，不少實況主、網紅紛紛開直播玩遊戲，就連談話性節目也搶搭這波風潮，探討遊戲故事設定的種種細節，其中《新聞挖挖哇》請到命理專家分析杜家風水。

節目中主持人鄭弘儀提到，有說法是《還願》杜家的屋內格局從上往下看，會呈現一個「死」字。杜家從門口進入後可以直通廚房，而且廁所在整間房子的正中間，室內除了廚房及主臥室有一小扇窗戶外，其他房間都照不到自然光，室內大部分都是一片漆黑且不通風，有網友就說以格局來看，似乎可以連成一個死字。

▲《還願》杜家的格局有網友發現，可以排出「死」字。（圖／翻攝自YouTube／《新聞挖挖哇》）

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不過命理專家周映君說：「這個比較有一點點牽強啦！」她指出台灣很多舊公寓的格局都是長這樣，加上很多是「起家厝」，對屋主來說有非凡意義，很多人即便是住到這樣子格局的房屋也不願意搬。

▲走廊直衝杜家門口。（圖／翻攝自YouTube／《新聞挖挖哇》）

至於像杜家格局風水差的房子，從民俗、風水的角度來看到底適不適合居住？民俗專家林正義表示，走廊直通杜家，等於沒有通氣，門一打開外部灰塵就會進去，「這種房子等於是進門就像堵住嘴巴一樣。」周映君也表示，門一開氣直衝室內，「穢氣什麼都會進來，當然它就會稱為穿心箭、穿心煞。」不過民俗風水還是得視情況參考，過度迷信也可能產生負面效果。